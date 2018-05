Fjørtoft om de elleville TV-scenene: – Av og til passer alt

Publisert: 03.05.18 09:56 Oppdatert: 03.05.18 10:15

Jan Åge Fjørtoft og Viasat skapte oppsikt med sin seanse på indre bane etter kampen mellom Roma og Liverpool.

– Det var en kombinasjon av at vi var heldige med plasseringen, at vi hadde med oss to tidligere spillere i John Arne (Riise) og Jamie (Carragher) og at Liverpool var opptatte av å forevige øyeblikket, sier Jan Åge Fjørtoft til VG som forklaring på hvordan de fikk til den minneverdige seansen og legger til:

– Av og til passer alt.

Nærmest rett etter dommer Damir Skomina blåste av semifinalen og sendte Liverpool til finale mot Real Madrid, stod Fjørtoft, Carragher og Riise på indre bane - rett ved Liverpool-fansen.

– Jeg så ganske tidlig at det var en del muligheter der, siden vi stod der vi stod, der spillerne ville komme. Og siden vi hadde med oss to Liverpool-helter, syntes en del av spillerne at det var hyggelig å komme bort til oss, melder han videre.

Under og etter den nesten ti minutter lange sekvensen fikk Fjørtoft og Viasat mye skryt for det mange på Twitter meldte var «årets TV-øyeblikk». Selv tar «Fjøra» det hele med stoisk ro.

– Jeg har ikke noe forhold til akkurat det. Men jeg følte vi virkelig fikk formidlet stemningen som var der, det var rått og uraffinert, jeg tror folk der hjemme virkelig fikk en følelse av hvordan det var å være der.

Fjørtoft og gjengen jobbet kontinuerlig med å få flere spillere hanket inn til sin improviserte intervju-sone, uten alle de sedvanlige reklameskiltene som vanligvis danner bakgrunnen, og programlederen selv utelukker ikke at det var forbedringspotensiale.

– Jeg kunne helt sikkert gjort ting annerledes, men dette var ikke tiden for å diskutere forsvarsspillet til Liverpool, eller Arnold mot Ronaldo finalen, kun tid for å få frem følelsene. John Arne og Jamie var fryktelig fine å ha der for å kunne sette ord på hva spillerne følte der og da, sier Fjørtoft og lanserer uttrykket «emotioncoaster» til VGs reporter.

Han har ingen problemer med å si at det var den kuleste opplevelsen han har hatt på indre bane og gir teamet rundt produksjonen mye av æren.