FÅ SJANSER: Rosenborg var mye bedre defensivt enn offensivt i Drammen. Men Kåre Ingebrigtsen er ikke bemyret for Rosenborgs angrepsspill.

Kåre Ingebrigtsen bryr seg ikke om Mini-kritikk

Publisert: 29.04.18 23:57

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Rosenborg 0–1) Jahn Ivar Jakobsen likte ikke hva Rosenborg presterte offensivt med ny formasjon i Drammen. Men RBK vant sin sjette strake seier.

– Vi skal bli bedre offensivt. Det kan du hilse Mini og si, svarer Kåre Ingebrigtsen VG med en latter.

– Er dette kanskje det svakeste offensive laget Rosenborg har hatt på flere år, spør Ingebrigtsens gamle bestekamerat på Twitter. Han fjernet meldingen fra det sosiale nettverket etter VGs intervju med RBK-treneren.

Den tidligere RBK- og landslagsspilleren uttrykker i neste tweet at han er svært spent på spillerbørsen etter forestillingen i Drammen. Jakobsen har etter karrièren i mange år jobbet som fotballekspert i TV 2.

– Som jeg har sagt tidligere: Det er vel ikke så mye av det Mini kommer med på Twitter som stemmer. Han har aldri fått i seg noe sannhetsserum. Det er ikke noe jeg tenker så veldig mye på.

Men offensivt skapte Rosenborg lite på Marienlyst. Nicklas Bendtner kom til en sjanse i tillegg til Mike Jensens flakkende skudd fra 35 meter. Det ga seier takket være en kjempetabbe av en Strømsgodset-keeper helt ute av balanse.

Til sammenligning skapte hjemmelaget fem sjanser ifølge VGs sjansetelling.

– Det er ingen tvil om at vi må utnytte overgangsmuligheten bedre. Definitivt kan vi bli bedre. Mini er blitt som andre gamle fotballspillere: De husker bare at vi spilte fantastiske kamper før i tiden, sier Ingebrigtsen.

Som i Mesterfinalen mot Åråsen torsdag kom RBK i 4–2–3–1 med Nicklas Bendtner som tilbaketrukket spiss. Den nye RBK-formasjonen har gitt lite sjanser, men to 1–0-seire. Men Rosenborg-treneren vil ikke si om det er tilbake til 4–3–3 når Ranheim kommer til Lerkendal i trønderderbyet neste helg.

– Nei, det vet vi ikke. Nicklas (Bendtner) spille på kant. Det er ikke så lenge til vi håper at Nicklas skal til VM. Vi må prøve noe andre varianter.

– I dag har det like mye med Strømsgodset å gjøre. Vi fikk fanget opp kantene deres og slapp å bli spilt imellom i midten. Det var greit å fange dem opp med å snu V’en på midtbanen, mener Kåre Ingebrigtsen som var strålende fornøyd med både 1. omgang og det defensive.

– Det er ikke alle dager det flyter som det skal. Da viser vi veldig karakter ved å dra i land tre poeng, sier Pål André Helland. Kantspilleren har fått en litt annen rolle som han mener krever «mer springing».

– I dag lugget det litt. Da blir det veldig mye løping. Da må du bare krumme nakken og ta på deg arbeidsskoene. Vi må være mer nøyaktig og ha bedre ro om vi skal skape mer. Vi stresser litt og spiller ofte på første bevegelse. Da er det lett å forsvare seg mot.

Tore Reginiussen er ikke enig i at RBK er svakere enn på flere år offensivt.

– Vi har et bra offensivt lag hvis du ser på hvilke spillere vi har. Men vi er ikke så farlige vi skulle ønske å være, men det gjelder hele laget. Slik var det i fjor også. Mange mener mye om det vi har levert. Men så lenge vi tar tre poeng på slike bortebaner så har vi et godt utgangspunkt. Hittil har vi bare spilt bortekamper på kunstgress og vet at vi liker å spille på gress, sier han.

Kåre Ingebrigtsen er «strålende fornøyd» med poengfangsten og frykter ikke at RBK skal havne for langt bak Brann. For Tor Ole Skullerud er det verre. Åtte poeng på syv kamper er lite for en medaljekandidat.

– Jeg mener vi var det beste laget her. Men det hjelper ingen ting. Vi har tatt for lite poeng. Dette er langt unna det vi håpet på, sier Strømsgodset-treneren etter det første hjemmetapet siden RBK vant 2–0 i Drammen for åtte måneder siden.