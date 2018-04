Russland vil bruke sirkusbjørn under fotball-VM – organisasjon for dyrevern raser

Vertsnasjonen for sommerens fotball-VM, Russland, vil bruke sirkusbjørnen Tim som underholdning under åpningsseremonien. Direktør i PETA, Elisa Allen, fordømmer behandlingen.

Bjørnen Tim har blitt trent opp til å gi ballen til dommer før kamp, og er i tillegg med på å hausse opp publikum gjennom klapping før kamp, som du ser i videoen øverst i saken.

Det har fått flere grupper som kjemper for dyrs rettigheter til å se rødt.

– Ikke bare er det inhumant og hensynsløst. Å bruke en bjørn som en fange for å gi en ball videre er direkte farlig, sier Elisa Allen, direktør i gruppen PETA.

– Bjørnen er et symbol for Russland, så vi håper det russiske folk vil vise medlidenhet og stolthet og slutte å misbruke de, sier hun.

Eieren: Aktuell til åpningsseremonien

Videoen, først publisert av The Telegraph , dukker opp bare måneder før fotball-VM i Russland braker løs. Bildene kommer fra en kamp på tredje nivå i Russland, i et oppgjør mellom Masjuk-KMV og Angusht.

Brian da Cal, direktør i Four Paws UK er i likhet med Allen sjokkert over bildene.

– Noen finner visstnok disse fæle bildene «underholdende», men det er ingenting morsomt eller vakkert med misbruk som dette. Det er snakk om ville dyr som har veldig spesifikke og komplekse behov, sier Allen.

– En bjørn i lenker, som tvinges til å utføre unaturlige handlinger foran store, oppildnede folkemengder, kan forårsake utrolig mye stress som kan ha en skummel effekt på disse dyrene, både psykisk og fysisk, legger han til.

De potensielle farene til tross: Eieren av bjørnen, Rustam Dudov, sier at det er aktuelt å bruke den til VM-åpningen.

– Vi hadde sirkuset Galaktika på stadion-området. Folk fra sirkuset kom med forslag om at vi kunne bruke bjørnen Tim, som er deres hovedattraksjon, til å starte kampen. Vi synes det var en god idé, så lenge sikkerheten til spillerne og tilskuerne var i orden. Alle var enig om at det var vellykket, sier Rustam Dudov i klubben Masjuk-KMV til championat.ru .

Kjent over hele Russland

Olesja Kopatilova fra sirkuset sier til championat.ru :

– Noe sånt har folk aldri sett før. Vi så det som god reklame både for sirkuset og for kampen. Ingen var mot det. Bjørnen er et symbol på Russland. Både tilskuere og spillere var henrykt.

– Er det aktuelt at Tim skal være med i åpningen av fotball-VM?

– Det er forhandlinger om det. Svaret er ennå ikke klart.

– Hvorfor skulle Tim være med på åpningsseremonien?

– Han er kjent over hele Russland. Mange har sett videoer med ham. Det hadde vært veldig kult om det ble noe av. Vi er ikke redde for dyreforkjempere, de er misfornøyde uansett, sier Kopatilova ved sirkuset "Galaktika".

Ifølge The Telegraph har FIFA ingen planer om å bruke bjørnen under åpningsseremonien.

