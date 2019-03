LAGET STRAFFE: Ole Gunnar Solskjær takker Fred (t.v.) for kampen etter 2–0-tapet mot Arsenal. Brasilianeren var involvert i straffesituasjonen til Alexander Lacazette. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Solskjær med dommer-kritikk: – Kommer til å bli skuffet

LONDON (VG) (Arsenal – Manchester United 2–0) Ole Gunnar Solskjær (46) mener Manchester United fikk et ufortjent straffespark imot seg da han tapte sin første Premier League-kamp i jobben.

Publisert: 10.03.19 20:08 Oppdatert: 10.03.19 20:24







Alexandre Lacazette gikk i bakken i sekstenmeteren etter 68 minutter, på stillingen 1–0, og dommer Jonathan Moss pekte på straffemerket. Hans vurdering var at Uniteds midtbanespiller Fred hadde felt den franske spissen.

Det er Solskjær uenig i.

– Dommeren kommer til å bli skuffet når han ser det, for jeg synes ikke det er straffe, sier nordmannen etter sitt første tap som Manchester United-manager.

– Jeg mener at det ikke er straffe. Men dommeren tok den avgjørelsen. Jeg mener at det ikke er nok kontakt til at det fortjener et straffespark, utdyper Solskjær til VG på pressekonferansen etter kampen.

– Er det filming av Lacazette?

– Nei, det er ikke filming. Nei, nei, nei. Men Fred er tydeligvis veldig, veldig sterk, sier han spøkefullt om situasjonen du kan se her:

Arsenal-manager Unai Emery er ærlig når VG konfronterer ham med Solskjærs mening om straffesparket. Spanjolen er enig med nordmannen.

– Det var billig, sier Emery til VG på pressekonferansen etter kampen.

