SITUASJONEN: Her går Luis Suárez i bakken i duell mot Jason Denayer. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Omdiskutert straffe da Messi sendte Barcelona til kvartfinale: − Sjokkerende

(Barcelona − Lyon 5-1, 5-1 sammenlagt) Lionel Messi åpnet målshowet som sendte Barca til CL-kvarten på lekkert vis da han lobbet inn 1-0 på straffe. Men skulle argentineren ha fått sjansen fra krittmerket?

Publisert: 13.03.19 22:56 Oppdatert: 13.03.19 23:14







Det var på stillingen 0-0 at den omdiskuterte hendelsen skjedde. Rett etter kvarteret spilt gikk Luis Suárez i bakken i duell med Jason Denayer, og det innenfor feltet til Lyon.

– Ikke straffe

Den polske dommeren Szymon Marciniak pekte resolutt på krittmerket.

les også Råsterke Liverpool ydmyket Bayern München

– Det er ikke straffe. Luis Suárez tråkker på Denayer, ikke motsatt, er den pensjonerte, spanske dommeren Andújar Olivers dom ifølge den Madrid-baserte sportsavisen Marca.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

Han har TV 2-ekspert Jesper Mathisen på sitt lag.

– Suárez skulle ha fått frispark mot seg. Det er det absolutt ingen tvil om. Her kan jeg forstå at dommeren først dømmer straffe basert på posisjonen han står i, men hvorfor i all verden får han ikke beskjed fra VAR-rommet? At de ikke ser at det er en åpenbar feil!? Her er det sjokkerende at de som ser dette i reprise, ikke gir beskjed til hoveddommer om å se bildene på nytt, freste Mathisen i kanalens Champions League -studio, og fikk støtte av tidligere Eliteserien-dommer Svein-Erik Edvartsen:

VAR ble tatt i bruk, men den polske dommeren fikk ikke beskjed om å se på bildene på nytt, og da straffen først var gitt, kunne den vanskelig ha vært utført på bedre vis.

Lionel Messi gikk frem og lobbet ballen midt i mål på elegant «Panenka»-vis. 1-0.

Her har du en annen frekk «Panenka»-variant (fra 23 sek):

Spenning etter hvilen

Barcelona eide kampen på eget gress, og om straffen som ga 1-0 var kontroversiell, var det ingenting å si på 2-0-målet til den katalanske giganten.

Rett etter halvtimen spilt fant Arthur Suárez på kanten av sekstenmeteren, og uruguayaneren gjorde alt rett: Sendte Marcal i pølseboden med en tofotsfinte og spilte Philippe Coutinho på blank kasse istedenfor å skyte selv alene med keeper.

Før pause var Barcelona langt nærmere 3-0 enn bortelaget var redusering, men etter hvilen kom reduseringen likevel.

les også Cristiano Ronaldo jakter historisk kvadrupel etter utrolig hat trick

Lucas Tousart fikk lov til å dempe ballen på brystet innenfor feltet etter en corner, og på sitt neste touch overlistet han Marc-André ter Stegen i Barcelona-buret.

Ett mål til og Barcelona ville ha vært ute − og hjemmelaget ble satt under press.

De ti påfølgende minuttene kom Lyon til to brukbare sjanser, men uten at de ble omsatt i mål.

Slik kom Liverpool seg til CL-kvarten i den andre kampen onsdag:

Messi-magi

Istedenfor kom 3-, 4- og til og med 5-1 til Barcelona, og igjen var Messi midtpunktet.

Først da han rundlurte to Lyon-forsvarer med en skuddfinte og satte ballen i mål. Deretter da han serverte Gerard Piqué på åpent mål etter at katalanerne kontret på en Lyon-corner. Og så da han etter nok en kontring i verdensklasse ventet til riktig tidspunkt med å spille Ousmané Dembélé.

Franskmannen gjorde ydmykelsen komplett, og vips, etter tre mål i det 78., 81. og 86. minutt, så var spenningen over.

Barcelona slapp med skrekken og er videre til kvartfinalen. Lyon er ute av denne sesongens Champions League.

– Det var ingen anti-Messi-plan, og det er så vanskelig å forsvare seg mot en spiller med hans kvaliteter, erkjente Lyon-målscorer Tousart ifølge UEFA.

les også City til CL-kvartfinale etter ydmykelse av Schalke

PS: Kvartfinalen i Champions League trekkes fredag. De andre lagene som er videre er følgende: Liverpool, Juventus, Manchester City, Ajax, Tottenham, Porto og Manchester United.

PS II: Barcelona er ubeseiret på de siste 30 hjemmekampene i Champions League. 27 seirer og tre uavgjort er fasiten, og det er ny turneringsrekord, ifølge UEFA. Det er også 12. gang på rad at Barca er å finne i CL-kvarten.