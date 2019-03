– Vi har hatt en drittsesong

Real Madrid er ute av alt etter Champions League-tapet for Ajax tirsdag kveld. Nå uttrykker Dani Carvajal seg befriende åpent om hva Real Madrid-spillerne føler.

Publisert: 06.03.19 07:10







– Dette er den verste kvelden i min karriere, jeg har aldri hatt denne følelsen tidligere, sa spanjolen ifølge Guardian.

– I løpet av ei uke har vi tapt alt. I kveld er det ingen unnskyldninger. De var bedre enn oss og fortjente å gå videre, sa 27-åringen i følge AS.

Ajax briljerte og vant 4–1 i Madrid tirsdag kveld. Det betyr at det nederlandske mesterlaget er videre til kvartfinalen med til sammen 5–3.

les også Real Madrid sendt ut av Champions League etter utrolig drama mot Ajax

Real Madrid kom fra to tap i løpet av fire dager mot Barcelona - noe som betyr at de nå er ute både Champions League og Copa del Rey, samt ligger langt etter i kampen om ligagullet (12 poeng bak ledende Barcelona).

– Det er åpenbart at sesongen er over. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt i ligaen, for det er vår oppgave å være profesjonelle og fortsette å kjempe. Men vi vet at det har vært en drittsesong, sa Carvajal ifølge Guardian.

Da Real Madrid-sjef Santi Solari senere kom til pressekonferansen, unnskyldte han ifølge Guardian Carvajals reaksjon. Men han innrømmet samtidig:

– Vi er lei oss. Vi er «pissed», vi gjorde hva vi kunne, men det var ikke nok.

les også – Stjernene må reise seg om Real Madrid skal vinne igjen

Han insisterte på at han vil fortsette i jobben. Samtidig er kommentatorene klare på at det beste Solari kan håpe på er å bli sittende ut sesongen - og så bli byttet ut til sommeren.

– Jeg tok ikke over Real Madrid på en vanskelig tidspunkt for å gi opp. Denne klubben er større enn oss alle, spillere, managere, alle. Og det kommer den alltid til å være. Den kommer alltid sterkere tilbake. Sesongen fortsetter. vi må være profesjonelle, sa Solari til journalistene.

Real Madrid skal neste gang i aksjon mot Real Valladolid søndag kveld.

les også Marca: Ajax ønsker å kjøpe Ødegaard

– Vi har seriekamp i helgen, og vi har alle et krav om å jobbe. Det er en profesjonell plikt; vi må spille med hjertet for dette laget. I vanskelig øyeblikk må du vise mot, fortsatte Real Madrid-treneren ifølge Guardian.

– Fornedrelsen mot Ajax var altså kulminasjonen på syv forferdelig dager for Real Madrid. Det startet med cupexit etter 0–3 mot Barcelona forrige onsdag, deretter 0–1 for Barcelona i ligaen lørdag - og altså 1–4 for Ajax i Champions League tirsdag. Det spesielle er at alle har vært hjemmekamper.

Det betyr altså at Real Madrid ikke kan vinne Champions League for fjerde året på rad.