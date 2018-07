RBK-spillerne ba ledelsen om å gjeninnsette Ingebrigtsen

Publisert: 20.07.18 15:53 Oppdatert: 20.07.18 16:26

FOTBALL 2018-07-20T13:53:38Z

TRONDHEIM/OSLO (VG) Rosenborg-spillerne går i en pressemelding hardt ut mot Rosenborg-styrets beslutning om å sparke Kåre Ingebrigtsen.

En samlet spillergruppe ba ledelsen om å gjeninnsette både Kåre Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun, men ble ikke hørt.

«Vi, en samlet spillergruppe, er monumentalt uenig i styrets beslutning om å avskjedige Kåre og Erik. En samlet spillergruppe har stått bak trenerteamet til siste slutt, og gruppa mener de var og ville vært best skikket til å utvikle oss videre. Spillergruppa ba om at styret skulle gjeninnsette Kåre og Erik, men styret sto på sitt», skriver Rosenborg-spillerne i en melding til NTB.

Meldingen er signert «Spillergruppa i Rosenborg».

Les hele pressemeldingen «Vi, en samlet spillergruppe, er monumentalt uenig i styrets beslutning om å avskjedige Kåre og Erik. En samlet spillergruppe har stått bak trenerteamet til siste slutt, og gruppa mener de var og ville vært best skikket til å utvikle oss videre. Spillergruppa ba om at styret skulle gjeninnsette Kåre og Erik, men styret sto på sitt. Vi takker for fire fantastiske år, med meget gode resultater og gjenreisingen av Rosenborg som Norges desidert største klubb. Ingen tidligere RBK-trener har like gode resultater i sine fire første år i klubben. Videre vil vi forholde oss profesjonelt til de som nå kommer inn, og vil gjøre vårt ytterste for å prestere i kommende kamper. Klubben er viktigst. Utover dette vil vi ikke gi noen ytterlige kommentarer, for å ha maks fokus i perioden fremover. Spillergruppa i Rosenborg»

BAKGRUNN: Kåre Ingebrigtsen fikk fyken

Rosenborg-styreleder Ivar Koteng er krystallklar på at de ikke har noen planer om å etterkomme spillernes krav.

– Hva var grunnen til at spillerne ville ha Ingebrigtsen tilbake?

– De mente han var den mest skikkede treneren.

– Er det aktuelt å gjeninnsette Ingebrigtsen?

– Nei, svarer han kontant til VG.

– Hva slags svar ga dere spillerne?

– Vi gikk nøye gjennom vurderingene vi hadde gjort, og hadde et greit møte, forteller han til VG.

Tause spillere

Pål André Helland varslet fredag ettermiddag at det ville komme en pressemelding , da spillergruppen møtte pressen utenfor Rosenborgs klubbhus. Han ville da ikke fortelle hva som sto i meldingen.

– Det kommer en pressemelding som vi forholder oss til, var alt Helland ville meddele på vei ut dørene etter et to timer langt møte med Rosenborg-ledelsen.

– Har dere noe grunn til at dere ikke vil uttale dere?

– Det står i pressemeldingen, sa Helland mens han gikk bort fra de fremmøtte journalistene.

Du kan se opptrinnet i videovinduet øverst i saken.

Spillerne ikke involvert i sparkingen

Da Rosenborg på en pressekonferanse torsdag fortalte at Kåre Ingebrigtsen hadde fått sparken , understreket styreleder Koteng at spillerne ikke hadde hatt noe med avgjørelsen å gjøre.

Torsdag kveld fortalte Kåre Ingebrigtsen selv i et eksklusivt intervju med VG at det uansett «bare var et spørsmål om tid før de ønsket en annen trener i Rosenborg».

– Jeg tror ikke de finner en bedre trener for Rosenborg. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg tror ikke de har råd til å hente en topp-topp fotballtrener til Rosenborg. Til en fornuftig pris finner de ikke en bedre trener enn meg, sa Ingebrigtsen da.

Saken oppdateres!