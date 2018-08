Guardiola vil ikke diskutere VAR etter at hands-mål: – Det har ikke jeg noe med

(Wolverhampton–Manchester City 1–1) Pep Guardiolas mannskap gikk på sitt første poengtap på bortebane siden februar. Men det skjedde ikke uten kontroverser.

For Wolverhamptons 1–0-mål skulle aldri vært godkjent. João Moutinho la inn fra venstre etter 58 minutter og på bakerste stolpe kastet Willy Boly seg frem for å stupheade ballen i mål. Men i stedet for å treffe hodet, traff ballen hånden til Boly og gikk i mål.

Dommertrioen, med Martin Atkinson i spissen, godkjente derimot scoringen og Wolves tok ledelsen etter knappe timen spilt.

Etter kampen fikk Guardiola spørsmål om Premier League trenger VAR (videodømming), men katalaneren var lite villig til å etterlyse teknologien som denne sesongen benyttes i blant annet Serie A, Bundesliga og La Liga.

– Det har jeg ikke noe med. Premier League bestemmer når VAR innføres, sa han til Sky Sports.

City-back Kyle Walker ville heller ikke klandre dommeren for baklengsmålet.

– Det er vanskelig for dommerne å se alt, sa han til Sky Sports.

Men gleden ble kortvarig, for kun ti minutter senere lå ballen bak Rui Patrício i Wolves-målet. Aymeric Laporte stanget kontant inn utligningen etter et innlegg fra Ilkay Gündogan. Mål nummer 1500 av en franskmann i Premier League, ifølge Opta.

Frem til da hadde nyopprykkede Wolves yppet seg mot de regjerende Premier League-mesterne og kom best i gang foran egne fans.

– Vi spiller sammen som et lag og det var viktig. Kanskje kunne vi scoret ett eller to mål til, men City er et veldig bra lag, sa Moutinho til Sky Sports

Etter 21 minutter trodde nesten hele Molineux at hjemmelaget hadde tatt ledelsen. Slurv i City-forsvaret ga Wolves en mulighet til å straffe gjestene på en overgang, men Raúl Jiménez var akkurat på feil side av offsidelinjen i det pasningen ble slått og ballen går i mål.

I det påfølgende angrepet ble Sergio Agüero stoppet av metallet. Han løp seg fri i boksen og avsluttet på første berøring, men stolpen sto i veien for argentineren.

Minuttet etter var det Raheem Sterling som ble stoppet av metallet – og en god Rui Patrício i Wolves-målet. Briten fyrte av på volley fra over 25 meter og fikk drømmetreff. Men Wolverhamptons portugisiske målvakt kastet seg opp i krysset og slo ballen i tverrliggeren og ut.

Fem minutter før pause fikk nevnte Jimenez en brukbar mulighet på bakerste stolpe etter en corner, men avslutningen fra skrått hold skled av foten og gikk utenfor mål.

Diogo Jota fikk en god sjanse i City-boksen etter 88 minutter, men spanjolen klarte ikke presse skuddet under tverrliggeren.

Dermed gikk City på sitt første poengtap på fremmed gress siden 1–1 mot Burnley i februar. Wolverhampton tok sitt andre poeng i Premier League etter opprykket.