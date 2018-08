Disse stjerneskuddene kan bli den neste Mbappé

Publisert: 11.08.18 09:52

De to siste årene har den franske ligaen fostret opp en rekke stjerneskudd, inkludert VM-helten Kylian Mbappé (19). Nå står nye unggutter klare til å følge opp.

Fransk Ligue 1 har denne sommeren byttet slagord til «La Ligue des Talents» – talentenes liga – for å dyrke ligaens stadig voksende status som storklubbenes favorittdestinasjon for å finne ungt gull.

I sommer har Liverpool og Atlético Madrid forsynt seg fra Monaco med henholdsvis Fabinho og Thomas Lemar. Barcelona har hentet Malcom fra Bordeaux, Fulham har brukt 60 millioner pund på Frank Zambo Anguissa fra Marseille og Jean Michaël Seri fra Nice, mens West Ham har åpnet lommebokken for stoppertalentet Issa Diop fra Toulouse.

Den største kométen av dem alle, PSGs 19-åring Kylian Mbappé, er kanskje den spilleren det knyttes aller størst forventninger til før sesongen som ble sparket i gang mellom Marseille og Toulouse. Etter sommerens VM-storspill, med fire mål da Frankrike vant gull, må han nå regnes som en superstjerne fremfor et talent.

Men bak Mbappé venter en lang rekke stortalenter som kan bli de neste som tar steget til større ligaer eller klubber. VG har plukket ut noen av dem:

Willem Geubbels (Monaco)

Han er 16 år gammel og har kun 87 minutter med seniorfotball på CV-en, men Monaco valgte likevel å punge ut 20 millioner euro for å sikre seg Geubbels’ signatur i sommer. Unggutten blir spådd som det neste virkelige Frankrike-fenomenet etter Mbappé, og med tanke på hvor mange nøkkelspillere som har forlatt Monaco, er det ikke utenkelig at han kan bli kastet rett i ilden denne sesongen. Spiller kant eller spiss og utmerker seg som en atletisk, superteknisk og målfarlig angriper.

Houssem Aouar (Lyon)

Denne 20 år gamle midtbanespilleren begynner å bli et kjent navn i fransk fotball. I sommer skal blant andre Liverpool og Barcelona ha vært svært interessert, men Aouar signerte en ny femårskontrakt med Lyon etter å ha hatt sin gjennombruddssesong. Drible- og pasningssterk midtbanespiller med godt overblikk som kan bekle flere roller på midten. Fortsetter han i samme spor går det neppe lang tid før han banker på landslagsdøren.

Abdoulaye Dabo (Nantes)

Midtbanespilleren er bare 17 år gammel, men sesongoppkjøringen tyder på at han kan få en viktig rolle for Nantes allerede. Frankrikes U17-landslagssjef er ikke snau i beskrivelsen av Dabo, som han kaller «en blanding av Paul Pogba og N’Golo Kanté». Juventus skal ha kommet med et bud på fem millioner euro før sommeren, men Dabo forlenget i stedet kontrakten med to år.

Amine Gouiri (Lyon)

Denne unge målmaskinen har, på grunn av spillestilen, klubben og de algeriske røttene, blitt sammenlignet med Karim Benzema. Han fikk syv innhopp i ligaen forrige sesong, men har først og fremst utmerket seg under U-mesterskap med Frankrike: Syv mål i U17-EM i fjor, fem mål i U17-VM samme år, og fire fulltreffere under årets U19-EM. Denne sesongen vil han trolig få langt flere muligheter på Lyons førstelag.

Timothy Weah (PSG)

Det skal litt til å slå igjennom som ung angriper i PSG når de stiller med Neymar, Kylian Mbappé og Edinson Cavani i trioen på topp, men det finnes grunner til å tro at Weah kan være noe spesielt. Sønnen av fotballegende og Liberia-president Georges Weah scoret sitt første offisielle PSG-mål i supercup-kampen mot Monaco forrige helg etter å ha levert en imponerende oppkjøring. Han er landslagsspiller for USA og kom fra New York Red Bulls i 2014, med forventninger om å bli en etterlengtet amerikansk målmaskin. Kanskje kan et utlån være det lureste på kort sikt.

