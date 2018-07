FOR SØNNEN: David Silva feirer scoring mot Swansea med å ta tommelen i munnen, en liten hyllest til sin sønn Mateo. Foto: LEE SMITH / REUTERS

David Silva om sønnens kamp: – Det skremte livet ut av meg

Publisert: 28.07.18 18:10 Oppdatert: 28.07.18 18:25

Manchester City-stjerne David Silva (32) erkjenner at han slet med å konsentrere seg om jobben på fotballbanen da sønnen Mateo kjempet for livet etter å ha blitt født for tidlig.

– Det var virkelig harde tider, de tøffeste månedene i livet mitt.

Det sier David Silva i et intervju med britiske The Sun . Der åpner han opp om tiden da sønnen Mateo, født etter bare 25 uker (litt over seks måneder), kjempet for livet.

– Jeg dro til Spania og snakket med legene, men de hadde forskjellige svar. Vi hadde ingen anelse hvordan den neste dagen kom til å bli. Det var frykten for det uvisse. Alt var ok, men de sa at de ikke visste hvordan situasjonen kom til å være om en uke. Det skremte livet ut av meg, sier Citys spanske playmaker.

32-åringen erkjenner at han slet med å konsentrere seg hundre prosent om jobben på banen, og at pendlingen frem og tilbake mellom England og Spania ikke var lett. Silva gikk glipp av åtte ligakamper for mannskapet som vant ligaen med sine 100 poeng.

Men til slutt kunne Silva og familien puste lettet ut. Mateo fikk lov til å bli med hjem, og Silva feiret sitt seriegull nummer tre med City med å poste følgende bilde:

Og nå ser tingene mye lysere ut for Mateo.

– Mateo har det veldig bra i øyeblikket. Takk Gud for at alt er bra nå, sier han, og fortsetter:

– Men jeg må ha et øye på ham hele tiden. Legene tar hele tiden nye tester, men forhåpentligvis er alt bra nå. Jeg er veldig lykkelig og kommer til å være 100 prosent klar for den nye sesongen.

Det er imidlertid liten tvil om at det hele har satt spor i David Silva.

– Det har endret måten jeg tenker på ved mange aspekter av livet. Nå er prioriteten min helt klart familien min, men det har ikke endret måten jeg ser på fotball på, sier han, som tidligere har takket manager Pep Guardiola for å ha gjort livet så lett som mulig for ham - og som også gjør det denne gang.

– Guardiola gjorde det veldig lett for meg, sier Silva.

PS: 5. august spiller David Silva og Manchester City Community Shield mot Chelsea.