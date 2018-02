KLINTE TIL: Her får Bjørn Maars Johnsen (t.v.) et kyss av Veronica Bernabéu etter landskampen mot Sverige i juni 2017. Nå har paret forlovet seg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Maars Johnsens hete vinter: Målfest og forlovelse

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 22.02.18 18:30

Nyforlovede Bjørn Maars Johnsen (26) føler han har mye uoppgjort med det norske fotballpublikum.

– Jeg vil at folk skal vite at jeg gjør det bra i en stor liga. Sånn at når jeg blir tatt ut på landslaget, så skjønner folk hvorfor. Ikke bare «fordi han er høy», sier den 195 cm høye norsk-amerikaneren til VG.

Det vakte stor oppsikt da den daværende Hearts-spilleren ble tatt ut i Lars Lagerbäcks landslagstropp på våren i fjor. De færreste hadde hørt om den New York-fødte tankspissen med far fra Nesodden, men de fleste antok at han ble tatt ut fordi den svenske landslagstreneren ønsket seg et røslig og luftsterkt oppspillspunkt i sin 4-4-2-formasjon.

Fem mål på syv kamper

På landslaget har han ikke fått spilletid siden debuten mot Tsjekkia og en beskjeden opptreden mot Sverige.

Men i Nederland – 26-åringen ble solgt til ADO Den Haag i fjor sommer – går livet på skinner for Maars Johnsen. Både på og utenfor banen:

Han har scoret 10 mål på 24 seriekamper i Eredivisie. Fem av dem har kommet på de syv siste kampene. Bare tre spillere ligger over ham på toppscorerlisten i ligaen.

Den 17. januar fridde han og fikk ja av kjæresten Veronica Bernabéu.

– Du får veldig mye «hype» som fotballspiller. Alle vil være vennen din. Da er det fint å ha én person som alltid støtter deg og hjelper deg med å holde roen. Jeg valgte riktig person, sier Maars Johnsen.

– Ønsket meg mer publisitet

Målformen i Nederland gjør ham til vinterens heteste norske spiss. Etter å ha spilt i lavere divisjoner i Spania og Portugal, Bulgaria og Skottland, ser Maars Johnsen på dette som sitt virkelige gjennombrudd på et høyt europeisk nivå.

– Jeg ønsket meg mer publisitet, et gjennombrudd i en større liga. Jeg har gjort det i mindre ligaer, men ikke på en så stor scene, et sted folk vil legge merke til det. Jeg snakket med Lagerbäck og Per Joar Hansen før jeg dro hit, og de tenkte at dette var det riktige steget for meg. Jeg gjorde et godt valg, sier han.

For øyeblikket ser Lagerbäck ut til å ha funnet sin foretrukne spisspar i Premier League-duoen Joshua King og Alexander Sørloth. Nå håper Maars Johnsen at han kan etablere seg som tredjemann i spisshierarkiet.

– Jeg håper og tror at jeg kan få den «joker-rollen». Lars vet at han kan bruke meg som en spiller som kan komme inn fra benken og endre en kamp. Jeg liker å være den typen spiller, så jeg ville vært kjempefornøyd med det.