To mål av Espen Ruud - og Sarpsborg gikk på sitt fjerde strake tap

2018-09-16

(Sarpsborg-Odd 1–2) Odd-backen Espen Ruud (34) har laget fem mål på de fem siste kampene. Søndagen sørget han med to nettkjenninger for Sarpsborgs fjerde strake ligatap.

Publisert: 16.09.18 19:53 Oppdatert: 16.09.18 20:49

Mens østfoldingene presterer med bravur i Europa, går det alt annet enn bra i den hjemlige serien. Denne gang ble Odd for sterke hjemme i Sarpsborg - og torsdag venter Besiktas i Europa League.

Espen Ruud headet Odd i ledelsen, en annen back, Joachim Thomassen utlignet for Sarpsborg rett etter pause, men Espen Ruud gjorde 2–1 for Odd bare minutter senere - på et frispark i Ronaldo-klassen (rent bortsett fra at Ruud har vært en atskillig mer målfarlig enn Ronaldo denne høsten).

Sammen med målmannen Sondre Rossbach var han hovedmannen bak Odd-triumfen.

– Det er litt uvirkelig, fantastisk moro, sa Espen Ruud til Eurosport etterpå.

– Jeg har bra selvtillit på de frisparkene!

– Ruud har vært veldig god i hele år - etter en liten nedtur i fjor da han savnet Bentley, sa Odd-sjef Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter seieren.

– En sterk høst. Vi kan bli høsten lag.

08-kapteinen Joachim Thomassen opplever klubbens verste periode siden han kom.

– Dette er ræva. Vi er dritt lei av å tape fotballmatcher. Vi slipper inn to dødballmål. Det er muligheter som vi kan unngå, sa han til sa.no etterpå.

– Vi får det ikke til å gå fort nok på den siste tredjedelen, sa sarpetrener Geir Bakke.

Odd lot Sarpsborg trille ball - og scoret selv mål i 1. omgang.

Snaut kvarteret var gått da Vebjørn Hoff la corner. Espen hadde tre blåkledde på seg, men klarte likevel å heade via stolpen og i mål - uten muligheter for Aleksander Vasjutin til å redde.

– Jeg blir presset, så det er deilig å se den gå inn, sa Ruud til Eurosport i pausen.

– Målscorer-formen er bra, konstaterte han til Eurosport.

Elbasan Rashani hadde en dobbelsjanse til å øke til 2–0, men begge ganger sto Vasjutin i veien.

På den andre siden av banen hadde Sondre Rossbach to klasseredninger i 1. omgang. Den første kom da Patrick Mortensen headet ned i backen og mot hjørnet - men Rossbach rakk fram. Den andre var et nydelig utført langskudd fra Tobias Heintz. Denne gang fistet Rossbach ballen over tverrliggeren.

– Veldig solid, var kommentaren fra Odd-sjef Dag-Eilev Fagermo i pauseintervjuet på Eurosport.

Sarpsborg utlignet rett etter sidebytte ved Joachim Thomassen. Odd-stopper Vegard Bergan forærte ballen til Tobias Heintz, som tok med seg Thomassen. Kapteinen tok ansvar og skjøt selv - forbi Rossbach.

Men hvor lenge var Sarpsborg i himmelen? Knapt fem minutter. Da fikk Odd frispark rett utenfor 16-meteren. Espen Ruud og nesten hele resten av Odd-laget gjorde seg klar. Backen bøyde ballen over muren og opp i hjørnet. Der sto Amin Askar, men han nådde ikke opp til å stoppe ballen. 1–2 på Sarpsborg stadion! Det var Ruuds sjette mål for sesongen.

Ikke siden 2011, da Sarpsborg gikk på åtte strake nederlag, har laget hatt en verre rekke enn denne: Fire tap på rad.

Odd spilte for første gang med 17-åringen Joshua Kitolano fra start.

– Han får jeg nok ikke beholde så lenge, innrømmet trener Fagermo etterpå.