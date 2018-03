I FØRINGEN: Mohamed Elyounoussi og Australias Aaron Mooy i duell under kamp fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk

«Moi» fikk treningskorreks i Basel - slik vil han utvikle fysikken

Publisert: 25.03.18 18:44

SANDVIKA (VG) Mohamed Elyounoussi (23) er så treningsvillig at han blir holdt igjen av Basel-trenerne. Men det er ikke Cristiano Ronaldo-fysikk som er målet.

– Jeg kommer ikke til å overdrive. Jeg skal holde det gående jevnt og trutt, sier «Moi» og svarer «nei» på spørsmål om han har planer om å bli større.

– Jeg er ikke SÅ liten, jeg har jo litt da, sier han og lyser opp i et stort smil når VG «kjører» ham på temaet.

Mohamed Elyounoussi har selvsagt helt rett. I en alder av 23 har han fysikk så han klarer seg, og vel så det. Samtidig er den norske landslagsstjernen såpass ung at han kan velge ulike retninger, både når det gjelder egen fysikk, posisjon og spillestil.

Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic er to eksempler som bygget muskler etter hvert som de ble eldre.

– Ronaldo er en atletisk spiller, og du ser jo hva slags fotballspillere som finnes nå. Neymar har ikke den samme fysikken, men han har likevel alt annet. Du er nødt til å ha et grunnlag, en basis i bunn, for å mestre et så høyt nivå, sier 23-åringen.

Vil ha friske bein

På spørsmål om han vil gå i retning av Ronaldos kraft eller Neymars smidighet, svarer han:

– Jeg håper bare at jeg ikke ender opp lubben og «chubby» på slutten av karrieren. Og sånn jeg kjenner meg selv, så tror jeg nok ikke det heller. Jeg skal ikke legge på meg så mye mer. Bare opprettholde det jeg har gjort.

«Moi» leverte en ny god landskamp mot Australia fredag, og han føler at han har vært på en stigende kurve helt siden Sarpsborg-tiden. I Basel har treningsiveren hans blitt lagt merke til.

– Jeg har blitt holdt litt igjen. Jeg ønsker jo å bli bedre, og jeg føler ofte at jeg har energi igjen etter trening. Da ønsker jeg å få brukt den. Men våre fysiske trenere ønsker at jeg skal ha friske bein til kampene, sier han.

Derfor har det vært «et par episoder» der han har blitt stoppet midt i knebøy-treningen.

Basels trenerteam følger nøye med på mannen som trolig blir Norges dyreste fotballspiller gjennom tidene hvis han blir solgt fra den sveitsiske klubben. Klubben tillater ikke at «Moi» trener uten oppsyn. Det gjelder også avslutningstrening.

– Det er individuelt hva man tåler, og jeg har forklart at jeg tåler mer enn de andre, så det er litt mer akseptert nå.

– Jeg liker faktisk følelsen av å være litt sliten før kamp, jeg. Alle er forskjellig. Jeg liker å ha trent en hel uke før kamp, kontra det å være veldig pigg og ha overskudd.

