BRØDRE-FEIRING: Paul Pogba feiret VM-gullet sammen med brødrene Florentin og Mathias, begge på plass på tribunen i Moskva under finalen søndag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Pogbas rørende hilsen: – Pappa ville vært veldig stolt

Publisert: 15.07.18 23:20

FOTBALL 2018-07-15T21:20:02Z

MOSKVA (VG) Frankrikes midtbanegigant Paul Pogba (25) feiret VM-gullet og finalescoringen med sine to brødre og moren. Men det var én person som manglet.

– De to brødrene mine var her, jeg feiret med dem, de er blodet mitt. Jeg var med mamma også. Mamma er over alt. Hun betyr alt. Vi så på VM sammen i 1998 sammen med faren min hjemme i huset, vi så på det gang etter gang etter gang, og i dag gikk drømmen min i oppfyllelse. Det er en minnerik dag for meg, sier Pogba til VG.

Manchester United-stjernen scoret ett av målene da Frankrike slo Kroatia 4–2 i VM-finalen i Moskva . Etter kampen klatret han opp på tribunen for å feire sammen med sine to brødre, tvillingene Florentin og Mathias. Men seieren og finalemålet dediserte han til sin far, Fassou Antoine Pogba, som døde 79 år gammel i fjor.

– Pappa døde, fred være med ham. Jeg håper han er fornøyd og hviler i fred. Pappa ville vært veldig stolt av meg i dag. Selv om han ikke er her med meg i dag, så feirer jeg for ham. Jeg ber for ham. Jeg er sikker på at han er stolt av meg. Vi så på 98-VM sammen. I dag tenker jeg på pappaen min, forteller en rørt og stolt Pogba til VG.

– Jeg er gal

Han var som en villmann da han, sist av de franske spillerne, entret pressesonen etter å ha feiret VM-gullet i mange timer i garderoben. «Vi klarte det, bror! Ahaha! Paul er gal! Paul er gal, gal, gal! Jeg er lykkelig! Vi vant VM, for faen! Jeg skal danse hele natten», skrek en spinnvill Pogba foran mylderet av journalister.

Som vanlig snakket han litt på alle språk: Fransk, engelsk, spansk og italiensk. Den ekstravagante superstjernen har tidligere fått mye kritikk for ustabile prestasjoner og utenomsportslig støy, men har i VM vært en av bautaene på det franske mesterlaget.

– Folk har snakket mye. Men hva kan de si nå? Ingenting. Vi vant. Dere kjenner meg, jeg er gal, sier Pogba.

– Er du den nye sjefen på dette laget?

– Nei, jeg er ikke sjefen. Vi er sjefen, vi er verdensmestere. Jeg er ikke sjefen, jeg er ingenting! Det er bare en gave fra Gud.

– Pogba har blitt en leder

Midtstopper Adil Rami, den eneste av de franske spillerne som ikke fikk spilletid i VM, kom med en uoppfordret hyllest av Pogba da han – med en ølflaske i hver hånd, mustasjen på stell og et ekstatisk humør – møtte pressen etter VM-triumfen.

– Det er noe jeg har lyst til å si. Jeg liker ikke å lyve. Jeg vil fortelle dere at Paul Pogba , jeg vet ikke hvordan, jeg vet ikke hvor han har det fra, men Paul Pogba har blitt en leder. Han har bevist det for oss. Han er en teknisk spiller med mye talent, men han har klart å kjempe defensivt. Alle elsker spillere som dribler mye, men i VM så vi ham kjempe for Frankrike. Han har blitt en leder. Han viste oss veien, sier Adil Rami, som for øvrig reagerte da VG nevnte at det var «norsk presse» som spurte: «Norge? Spiller John Carew fortsatt fotball, eller?!».

Pressen måtte stå og vente i flere timer mens de franske spillerne gjorde seg ferdig med feiringen i garderoben. Høydepunktet var da landslagssjef Didier Deschamps ble overfalt av alle spillerne sine mens han satt på podiet i pressekonferanserommet og svarte på spørsmål etter seieren.

– Jeg har skiftet tre ganger nå, men stinker fortsatt like mye, lo Deschamps.

Om det var noen tvil om hvem som var hjernen bak sprellet:

– Hvem tror du? Selvfølgelig var det meg. Jeg er gal, sier Paul Pogba.