Frankrike vant VM etter ellevilt finaledrama

Publisert: 15.07.18 18:53 Oppdatert: 15.07.18 19:35

FOTBALL 2018-07-15T16:53:47Z

MOSKVA (VG) (Frankrike – Kroatia 4–2) Frankrike er verdensmestere for andre gang etter en dramatisk og kontroversiell seksmåls-finale mot Kroatia.

Det sies ofte at en fotballkamp har hatt «alt», men sjelden har vel begrepet passet bedre: Kontroversielle dommeravgjørelser, keepertabber, selvmål og flotte fulltreffere gjorde VM-finalen i Moskva til et spinnvilt drama som skriver seg inn som den utvilsomt mest minneverdige finalen på denne siden av 2000-tallet.

Ikke siden 1958, for 60 år siden mellom Brasil og Sverige (5–2), har en finale inneholdt flere mål. Og det var de store stjernene som sto i sentrum: Antoine Griezmann med straffemål og to assists, Kylian Mbappé og Paul Pogba med hver sin fulltreffer, og Ivan Perisic og Mario Mandzukic med de kroatiske målene.

Og dermed kan Frankrike sy sin andre stjerne på drakten, 20 år etter den første VM-triumfen på hjemmebane i 1998.



















1 av 8 SEIERHERRENE: Frankrike triumferte i finalen og vant kampen 4–2 over Kroatia. Bjørn S. Delebekk, VG

Dommerdrama

De siste to finalene har vært målløse helt til sent ut i ekstraomgangene, men Frankrike og Kroatia leverte en førsteomgang som slo pusten av de fleste på stappfulle Lusjniki stadion i Moskva. Kvaliteten var ikke nødvendigvis skyhøy, men underholdningen var konstant.

Det begynte med et kontroversielt frispark: Griezmann gikk i bakken, tilsynelatende etter å ha sklidd, men dommeren blåste. Samme mann svingte ballen inn i feltet, der den traff hodet til den kroatiske semifinalehelten Mario Mandzukic og gikk i mål. Spissen ble dermed mannen bak tidenes første selvmål i en VM-finale.

Reprisene viste at en offsideplassert Paul Pogba kanskje var med på å presse frem selvmålet, men dommer Pitana lot tvilen komme franskmennene til gode.

Kroatia fikk lønn for sitt gode spill da Ivan Perisic vakkert banket inn utligningen etter å ha fintet bort N’Golo Kanté. Scoringen gjorde venstrevingen historisk: Han er nå den Kroatia-spilleren med flest målpoeng (11, syv mål og fire assists) i store mesterskap, like foran legenden Davor Suker (10, 9+1).

Men dramatikken hadde knapt begynt. Etter en corner stormet de franske spillere mot dommeren og gestikulerte for hands, pipeblåseren fikk noen lange beskjeder på øret – og løp mot VAR-skjermen for å sjekke. Der sto han lenge og vurderte før han konkluderte med at Ivan Perisic’ hands var straffbar – og pekte på straffemerket. Avgjørelsen mottok massiv kritikk av eksperter på sosiale medier .

Fra elleve meter var Antoine Griezmann sikker, for tredje gang i dette mesterskapet, og noterte seg for sitt syvende målpoeng i VM: Fire mål og tre assists.

Franske fulltreffere

Fire banestormere stjal oppmerksomheten i starten av andre omgang, før Frankrike-sjef Didier Deschamps foretok et drastisk og uventet bytte: N’Golo Kanté – svært svak i kampen, men kanskje Frankrikes viktigste frem til finalen – forlot banen til fordel for Steven N’Zonzi.

Like etterpå kom den forløsende scoringen for Frankrike, signert en annen midtbanespiller: Paul Pogba startet et angrep med en flott pasning til Kylian Mbappé, og avsluttet samme sekvens med en velplassert avslutning i hjørnet.

Superstjernen har først og fremst utmerket seg i VM fordi han fremstår enklere, mer solid og som en ny lederskikkelse i laget, men han sparte det beste til slutt med scoringen som vippet finalen i fransk favør under en jevn periode av kampen.

Umiddelbart etterpå fyrte 19 år gamle Kylian Mbappé av et skudd fra distanse som tok en svak Subasic på sengen. Med sitt fjerde mål i mesterskapet ble tenåringen tidenes nest yngste målscorer i en VM-finale – kun slått av legendariske Pelé, som var 17 år og åtte måneder da han scoret to ganger mot Sverige i 1958.

Mbappé-målet tok spenningen ut av kampen, og sendte den franske svingen inn i tidlig gullfeiring, men en blunder av de sjeldne blåste nytt liv i den stadig villere finalen: Hugo Lloris fikk et dårlig touch på ballen og prøvde deretter å drible Mandzukic, men mistet ballen og slapp inn et pinlig mål.

Men det kommer neppe så mange franskmenn til å huske. «Les Bleus» er champions du monde for andre gang.