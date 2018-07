TILBAKE I MADRID: Martin Ødegaard er ferdig med sitt opphold i Heerenveen. Her under en privatlandskamp mot Sverige i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Veland om Real Madrids nye trener: - Bra for Ødegaard

Publisert: 16.07.18 21:16

Martin Ødegaard (19) er som forventet med i Real Madrids tropp til sesongoppkjøringen - og skal møte sin nye trener Julen Lopetegui for første gang i dag.

– Det er bra for Martin Ødegaard å jobbe under Lopetegui. Han er skrudd sammen slik at han ønsker å gi unge spillere spilletid, han har sansen for unge talenter.

Det sier Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, i forkant av Martin Ødegaards første møte med sin nye sjef i den spanske hovedstaden. Den nye Real Madrid-treneren har en fortid som trener for Spanias U-landslag og spillerutvikler, noe Veland mener kan tale til fordel for Ødegaard.

– Når det er sagt, driver ikke Real Madrid med veldedighet når det gjelder spilletid - det er knallharde krav. Men denne bakgrunnen er i utgangspunktet positiv for Ødegaard og de andre unge spillerne.

Det er foreløpig ikke klart om Martin Ødegaard skal leies ut nok en sesong, eller om han blir værende i Madrid.

– Egentlig mye av det samme: At det blir viktig å spille kamper. Alle vet det er vanskelig i Madrid. Jeg er Madrid-spiller og i utgangspunktet skal jeg være med i pre-season. Det er status, og noe mer enn det vet jeg ikke selv, sa Ødegaard til VG i mai , da han var ferdig i Heerenveen:

Sparken i Spania

Julen Lopetegui fikk sparken fra jobben som Spanias landslagstrener bare dager før VM begynte , ettersom han takket ja til jobben som Real Madrid-trener. Lørdag ble det bekreftet at han har med Ødegaard i troppen til Real Madrid i sesongoppkjøringen, en oppkjøring som begynner mandag.

– Så lenge Ødegaard er med i troppen og ikke blir solgt eller leid ut i sommer, vil han få spilletid i treningskampene, som han har gjort de tidligere somrene han har vært med, sier Veland.

Om to uker reiser Real Madrid til USA for å spille de siste treningskampene før sesongstart i midten av august. Veland tror imidlertid det er mest nærliggende at Martin Ødegaard får seg en ny arbeidsgiver innen vi kommer så langt.

– Hvis vi ser hvordan Real Madrid har handlet tidligere med spillere i samme situasjon, er det naturlig å tro at et nytt utlån er på gang. Det er lite som tyder på at Real Madrid ikke ønsker å være tilknyttet ham lenger, sier Veland.

– Så han er ikke tiltenkt rollen som Cristiano Ronaldos umiddelbare erstatter? spør VG ironisk.

– Nei, der er vi nok ikke helt ennå, sier eksperten med glimt i øyet.

Stenger 31. august

Veland vil imidlertid ikke utelukke at han kan bli en del av Real Madrids A-lagstropp den kommende sesongen.

– Nå får han muligheten til å vise seg frem i sesongoppkjøringen. Men han sier selv at han er i en alder der spilletid er viktig for ham og det får han neppe mest av i Real Madrid, sier Viasat-profilen.

Det har vært stille rundt Ødegaard på ryktebørsen de siste ukene, primært grunnet den hektiske aktiviteten rundt Real Madrids mer profilerte spillere. Overgangsvinduet i Spania stenger 31. august, men Veland tror en løsning er på plass innen det.

– Det blir nok litt bedre timing enn da han gikk til Heerenveen i januar for et og et halvt år siden. Nå er nok klubben opptatt av å gi Ødegaard bedre forutsetninger for å få mye spilletid helt fra start, sier Veland.

Real Madrid skal møte Manchester United, Juventus og Roma på sin lille USA-turné.