AVSKJEDSKYSSET TIL VM: Islands lagkaptein Aron Gunnarsson gir kona Kris Jonasdottir et kyss etter å ha tapt siste gruppespillkamp tirsdag. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

Tror Islands super-generasjon har ett sluttspill til i seg

Publisert: 27.06.18 12:45

FOTBALL 2018-06-27T10:45:22Z

ROSTOV (VG) De kysset kjærester og klemte barn etter VM-exiten. Men for Islands supergenerasjon er det ikke slutt.

Det tror iallfall Lars Lagerbäck, Norges landslagssjef og Island-trener fra 2012-2016.

– Jeg tror denne generasjonen – med denne høye standarden – skal være bra en kvalifisering til, sier Lagerbäck.

Samme spillere

Selv bygde han gamlelandslaget på islendingene født 1988, 1989 og 1990, som deltok i U21-EM i 2011. De har vært og er stammen i laget i Islands vei til fotballtoppen – fra tapt VM-playoff høsten 2013, via EM-kvartfinale i 2016 og VM-deltagelse i Russland i år, der de kjempet om et sensasjonelt avansement fra gruppespillet frem til Kroatias Ivan Perisic stakk fra forsvaret og scoret overtid av siste kamp .

Mot Kroatia startet fem spillere i det aldersspennet, to fra det samme U21-laget satt på benken og spissen Kolbeinn Sigthorsson er skadet.

ISLAND-GENERASJONEN Disse spillerne var både i troppen i U21-EM i 2011 og i VM-troppen i Russland i år: 1. Gylfi Sigurdsson (28) 2. Aron Gunnarsson (29) 3. Johann Berg Gudmundsson (27) 4. Alfred Finnbogason (29) 5. Birkir Bjarnason (30) 6. Björn Bergmann Sigurdarson (27) 7. Rurik Gislason (30)

– Det blir nok noen få utskiftninger de neste årene, men jeg tror kjernen i laget blir den samme. Mest sannsynlig går vi inn i våre beste år, og forhåpentligvis har vi iallfall én stor turnering til i oss, tror Gylfi Sigurdsson, først ut av garderoben av de VM-ferdige islendingene, som etter kampslutt møtte sine nærmeste på tribunen, tok på seg vikinghjelmer og avsluttet med en siste «klappe-vulkan» på Rostov Arena.

– Hvor vanskelig blir det for Island nå å kopiere de to siste kvalifiseringene?

– Jeg tror det vanskeligste var å komme til VM etter suksessen vi hadde i EM (2016). Etter dette blir det litt lettere. Nå vet vi hva som kreves og hva vi skal gjøre, sier Sigurdsson til VG.

Blitt en europeisk toppnasjon

Island er førsteseedet i nye Nations League (Norge er to hakk under), som er en del av EM-kvalifiseringen, og der er de i gruppe med Sveits og Belgia.

To av lagets eldste, keeper Hannes Halldorsson (34) og tidligere Brann-back Birkir Már Sævarsson (33), som har flyttet hjem til Island, er klare på at de gjerne fortsetter på landslaget.

Også landslagssjef Heimir Hallgrímsson sier at han skal vurdere fremtiden, men det spørs om han klarer å forlate det han selv kaller «verdens beste jobb» på pressekonferansen på Rostov Arena sent tirsdag kveld.

– Vi har flere unge, gode spillere i utlandet og et okay U21-landslag. Men spørsmålet er hvordan disse utvikler seg og gjør fremgang, ikke bare teknisk og i ferdigheter, men om de får mentaliteten og teamspiriten som dette laget har. For det er vanskelig å kopiere eller å skape. Enten er det der, eller ikke. Det blir den største utfordringen, sier Einar Örn Jönsson, TV-kommentator på den islandske statskanalen RÚV, til VG.

– Det er et lite land, som i Norge og Sverige, så det vil gå opp og ned. Men det kommer nok til å merkes enda mer på Island, tror Lars Lagerbäck.