Frankrike-sjefen i krig mot «avis-spioner»

Publisert: 09.07.18 19:02

ST. PETERSBURG (VG) Gjørmebading, bestikkelser, kikkerter og «gjemsel»: De franske journalistene skyr ingen midler for å avsløre landslagets kampplaner.

Og det irriterer landslagssjef Didier Deschamps grenseløst. Det kokte over etter at det franske pressekorpset, med den mannssterke storavisen L’Équipe i spissen, klarte å avsløre Frankrikes startoppstilling over to døgn før hver av de tre kampene i VM-gruppespillet.

– Det som plager meg, og jeg vet ikke om vi klarer å løse problemet, er at motstanderne våre alltid får vite laget vårt 48 timer i forkant av kampene. Mens jeg oppdager motstanderens lag bare halvannen time før kampene, glefset Deschamps etter 0–0-kampen mot Danmark.

– Det hadde ikke vært en ulempe om det var litt mer respekt fra den kanten (mediene). For det hjelper oss virkelig ikke at de gir ut informasjon til motstanderne på den måten, sa Frankrike-sjefen syrlig.

Prøvde å bestikke beboere og vakter

– Vi har en mann som gjemmer seg på stadion akkurat nå. Han har ligget der i flere timer, gliser den franske journalisten Vincent Garcia, som har fått kallenavnet «sersjanten» på grunn av sitt arbeid med å klekke ut de villeste planer for å avsløre Frankrikes lagoppstillinger.

Han snakker med VG like før Frankrikes siste treningsøkt før tirsdagens semifinale mot Belgia, inne på voldsomme Krestovskij stadion i St. Petersburg. Det har blitt vesentlig vanskeligere for de franske nyhetsjegerne å få innblikk i Didier Deschamps’ lukkede treninger etter de irriterte uttalelsene i kjølvannet av Danmark-kampen.

– Deschamps hater virkelig når pressen avslører informasjon om laguttaket. Derfor har han sørget for å tredoble antallet politimenn og sikkerhetsfolk som holder vakt rundt treningsfeltet, sier Garcia.

Som forteller om noen smått absurde metoder avisen bruker i arbeidet med å finne informasjon om kampplanene:

– Vi prøver å komme oss opp i høyden. Det er blant annet noen bygninger rundt treningsbanen med takterrasser og private balkonger hvor det går an å se på banen med kikkert. Vi har noen ganger betalt litt penger til noen beboere for å få låne utsikten deres. Det er også en skole i nærheten som har den beste utsikten til banen, men vi har aldri klart å komme oss inn. Det er en vakt der som vi prøvde å bestikke, men han nektet. Vi har også prøvd å komme oss på taket til noen bygninger, men politiet har tatt oss mange ganger. Deschamps og fotballforbundet har virkelig lagt press på sikkerhetsfolkene.

Kastet seg i gjørme og falt ned i elven

Før åttedelsfinalen mot Argentina spilte Deschamps pressen et puss ved uten forvarsel å flytte lagets treningsøkter fra den vanlige treningsbanen til en liten bane på innsiden av hotellet i Istra, utenfor Moskva.

Laghotellet er omringet av en skog og en elv, så det er utfordrende for journalistene å få en titt på treningene som foregår der, men L’Équipes «spioner» gir ikke opp av den grunn.

– Jeg måtte kaste meg i gjørme for å nærme meg den lille treningsbanen. Jeg ble sittende fast. En kollega av meg klatret opp i et tre og falt ned i elven. Vi ble oppdaget av tre politimenn, jeg løp inn i skogen, de sendte en politibil, men vi klarte å gjemme oss. Vi kom hjem søkkvåte. Det er en slags form for «kjempe-gjemsel», bare med litt mer spenning, sier Vincent Garcia.

– Er dere mer ekstreme enn journalister i andre land?

– Jeg har blant annet dekket England, og jeg har ikke inntrykk av at det ligger like mye prestisje i å være først ute med lagoppstillingen der. Det er kanskje noe spesielt for latinske land, for jeg vet at italienerne også er veldig opptatt av det. Vi er kanskje mer ekstreme enn andre.

I 1998 fikk Drillo kjenne på det samme da Dagbladet leide helikopter for å avsløre dødballtrekk . England klarte å rote det til for seg selv tidligere i årets mesterskap.