PÅ VAKT: En bevæpnet sikkerhetsvakt passer på, mens bussen med den engelske VM-troppen ankommer hotellet utenfor St. Petersburg. Foto: Alastair Grant / TT Nyhetsbyrån

England frykter spionasje – Brasil til krig mot droner

Publisert: 18.06.18 08:28

England frykter de blir overvåket under VM. Rundt hotellet utenfor St. Petersburg sitter det sikkerhetsvakter i trærne.

Det anstrengte politiske forholdet mellom Storbritannia og Russland – etter nervegiftangrepet på den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter i mars har ført til at fotballandslaget er ekstra på vakt mot spionasje.

Landslagstrener Gareth Southgate uttrykte bekymring foran VM . Og nå skriver tyske Bild hva FA (det engelske fotballforbundet) faktisk gjør under VM-turneringen.

For å unngå russiske hackere har de opprettet en spesialstyrke for å styrke egen IT-sikkerhet med ekstra «brannmurer», krypterte passord for nettsider og enheter. I tillegg skal hele den engelske troppen ha fått utdelt nye smarttelefoner, blant annet for å hindre datavirus.

Det er jernring rundt Englands firestjerners hotell «forRestMix Club» som ligger 45 kilometer nordvest for St. Petersburg. Av frykt for hackerangrep er det både politi, og sikkerhetsvakter til stede 24 timer i døgnet, noen av dem sitter vakt i tretoppene i hotellets hage.

England VM-åpner mot Tunisia klokken 20.00 mandag. Men fotballens hjemland som ikke har vunnet VM på 52 år er ikke alene om å være hjemsøkt av spionasjefrykt. Også VM-favoritt Brasil, som spilte 1–1 mot Sveits søndag, er på tå hev.

Brasilianerne overvåker området rundt hotellet og treningsanlegget med drone-alarm. Et eget team med kikkerter, og radio skal raskt kunne fange opp nærgående droner. Med en egen frekvens kan de kunne blokkere «fartøyer» som forsøker å snikfilme Neymar og lagkameratene på trening.

Ifølge globoesporte vil ethvert lag som deltar i VM, og forsøker å spionere på Brasil, bli saksøkt.