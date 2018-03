FRA LIVERPOOL-SPILLER TIL EKSPERT: Jamie Carragher har legendestatus i Liverpool. Etter karrieren har han vært ekspert for Sky Sports, men akkurat nå er det en i hvert fall midlertidig stopp for akkurat det. Foto: STRINGER / X80002

Carragher suspendert ut sesongen av Sky Sports

Publisert: 14.03.18 12:25 Oppdatert: 14.03.18 12:35

Jamie Carragher fjernes som ekspert fra Sky Sports programmer ut sesongen etter «spytte-gate».

Det melder kanalen selv onsdag.

– Jamie Carragher har blitt suspendert av Sky for resten av fotballsesongen. Suspensjonen kommer i kjølvannet av at Carragher ble filmet spyttende mot en pappa og hans 14 år gamle datter fra sitt eget bilvindu, skriver Sky .

Det var etter Manchester Uniteds seier mot Liverpool i helgen at hendelsen skjedde, og mandag ble det også klart at Carragher kom til å bli suspendert av kanalen. Spørsmålet var bare for hvilken periode.

Den tidligere Liverpool-stopperen skulle egentlig ha vært på norsk TV i forbindelse med Champions League-kampen mellom Manchester United og Sevilla tirsdag kveld, men MTG-eide Viasat ønsket ikke å bruke ham som følge av spytte-episoden.

VG har forsøkt å komme i kontakt med MTG-gruppens norske sportssjef, Anne Tufte, onsdag, men uten å ha lyktes.

Selv har Carragher beklaget det hele, og på sosiale medier er reaksjonene blandet. Ekspert-kompis og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er blant de som mener Carragher bør kunne fortsette som ekspert.

– Jeg har akkurat sett Carragher beklage. Han gjorde en stor tabbe, ingen unnskyldning. Han er ekstremt lidenskapelig angående fotball og han har tråkket over en strek han ikke burde. Men jeg har vært på TV med ham i tre år, og i mine øyne burde ikke denne isolerte hendelsen forhindre oss fra å jobbe sammen, tvitret han mandag.