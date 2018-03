NY FORSVARSSJEF? Kristoffer Ajer foran Mats Møller Dæhli og Sigurd Rosted. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Kjempen Ajer (196 cm) tok uvanlig grep som 11-åring

Publisert: 20.03.18 10:40

SANDVIKA (VG) Kristoffer Vassbakk Ajer (19) er Norges nye stopperhåp. Han skjønte tidlig at han måtte styrke den lange, tynne kroppen.

11 år gammel begynte Kristoffer Vassbakk Ajer med systematisk styrketrening, og det er kanskje derfor han nå imponerer for den skotske serielederen Celtic – i en alder av bare 19 år.

Rælingen-gutten lever drømmen foran drøye 50.000 tilskuere på Celtic Park, og fredag kan landslagsdebuten komme mot Australia. Norge har savnet en forsvarssjef siden Brede Hangeland ga seg i 2014.

Mange tror Ajer er mannen.

Han er 196 centimeter og sier han veier 92 kg «på en god dag».

Har gått opp 9 kg

Den enorme fysikken er hans store forse, men det er ikke bare fordeler å ha drøye to meter kropp å dra på. Derfor tok Kristoffer Vassbakk Ajer og pappa Jan Tore Ajer grep.

– Vi var tidlig ute med styrketrening fordi han som 11-åring spilte i 13- og 14-årsklassen. For å henge med måtte han også ha styrke, forteller faren.

Han vil ikke ha for mye fokus på styrketreningen, fordi det lett kan misforståes, men forteller at sønnen startet tidlig. Først med egen kroppsvekt og fokus på kjernemuskulatur. Deretter med lettere vekter med gradvis økning.

Målet var å styrke kjernemuskulaturen. Etter hvert ble duoen bare mer og mer bevisst på styrketreningen, for å forebygge skader og for å få hurtighet.

– Det var spesielt viktig med en så lang kropp, forteller pappa Ajer, som mener treningen har vært avgjørende for at sønnen har hatt så få skader.

11 år gammel var han så smått i gang med lette vekter. Det er uvanlig. Mohamed Elyounoussi anslår for eksempel at han begynte med styrketrening i 15-16-årsalderen.

– Det var mye basistrening og litt lette vekter. Det var selvfølgelig en spinkel og lang kropp som måtte settes sammen. Jeg gikk på Norsk Fotballakademi og fikk mye motorikktrening derfra. Det har vært viktig for meg. Jeg har alltid være veldig lang, og motorikken hele tiden vært viktig, forteller Kristoffer Vassbakk Ajer.

Faren forteller om en sønn som alltid har gjort alle treningsøkter skikkelig, og som hele tiden jobbet for å bli bedre – «helt siden han var fem år».

– Du må terpe på detaljer, tekniske ferdigheter og taktiske ferdigheter, men i internasjonale fotball går det utrolig fort, og det er mange dueller, så du er nødt til å ha den «fysiske pakka» i tillegg. Det er noe jeg har fokusert veldig mye på, sier Ajer.

De lange bena hans har vært gjennom mye eksplosiv trening. Ikke bare tung styrketrening. Hurtighet og spenst er nøkkelord for å lykkes internasjonalt. Og Ajer roser opplegget han får i Celtic.

– Jeg veide 83 kilo da jeg kom til Celtic (i 2016). Nå veier jeg 92 kilo. Det har vært en stor forandring å komme til Celtic. Jeg har hatt et nøye og strukturert program for at jeg skulle legge på meg den nødvendige vekten for å bli en midtstopper i den ligaen, sier den tidligere Start-spilleren.

– Når bestemte du deg for å komme på landslaget?

– Det er veldig, veldig lenge siden. Jeg har spilt fotball så lenge jeg kan huske, og drømmen har alltid vært å spille på landslaget. Det er spesielt å ta på seg den norske landslagsdrakta. Jeg håper og tror på noen spennende år for Norge fremover.

Ajer beskriver de siste månedene som utrolig spennende. Det har vært hektiske uker med mange kamper og mye spilletid. Beskjeden fra Lars Lagerbäck er at han nå er selvskreven i landslagstroppen, og at man «normalt ikke skal være så god i den alderen».

Men Kristoffer Vassbakk Ajer har ikke hast med å komme seg videre.

– Når du spiller på Celtic Park for 60.000 mennesker, så er det ingenting som er bedre. Når du går ut foran så mange tilskuere, så er det helt uvirkelig for meg hver gang. Jeg er veldig stolt av å spille i en klubb som Celtic.