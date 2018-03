Ajer med i Lagerbäcks tropp: – Han er selvskreven

Publisert: 13.03.18 13:09 Oppdatert: 13.03.18 14:35

ULLEVAAL (VG) Lars Lagerbäck mener Kristoffer Ajer (19) er selvskreven i en norsk A-landslagstropp.

Tirsdag formiddag tok Lars Lagerbäck ut troppen som skal møte Australia hjemme 23. mars og Albania borte tre dager senere.

Blant de 24 navnene han leste opp var det én landslagsdebutant: Kristoffer Ajer .

19-åringen har spilt seg til fast plass hos den skotske storklubben Celtic de siste månedene, men har aldri før vært med på A-landslaget.

– Man skal normalt ikke være så gode på den alderen. Han må ennå forbedre en del ting, men han er selvskreven i troppen, sier Lagerbäck.

Samtidig som A-landslaget møter Australia og Albania, skal U21-guttene møte Italia og Israel. Morten Thorsby var i november med i sin første landslagstropp, men nå er han flyttet tilbake til Leif Gunnar Smeruds U21-tropp.

Men Ajer, Iver Fossum (21) og Martin Ødegaard er tilgjengelige for Lagerbäck.

Spisser troppen til sommeren

Sander Berge (20) er ikke med. Lagerbäck forteller at han i samråd med Berges belgiske klubb Genk har valgt å utelate ham fra troppen, men at han skal slutte seg til resten av laget i noen dager.

Fakta Troppen mot Australia og Albania Målvakter: Sten Grytebust, Rune Almenning Jarstein, Ørjan Nyland. Forsvar: Tore Reginiussen, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Sigurd Rosted, Jonas Svensson, Birger Meling, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes. Midtbane: Haitam Aleesami, Mohamed Elyounoussi, Martin Ødegaard , Mats Møller Dæhli, Fredrik Midtsjø, Ole Kristian Selnæs, Markus Henriksen, Iver Fossum. Angrep: Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Sørloth, Bjørn Maars Johnsen.

Unggutten har slitt lenge med en lårskade, men landslagstreneren forteller at han har fått signaler om at 20-åringen snart skal være tilbake i full trening.

– Marskampene blir fremdeles litt testing, som dere ser av uttaket, sa Lagerbäck.

I juni vil han derimot spisse inn troppen mot høstens Nations League.

Norge har i 2018 klatret to plasser på FIFA-rankingen. Det plasserer det norske herrelandslaget som nummer 56 i verden, rett bak Panama, Ghana og Japan.

Premier League-duo på topp

Norge avsluttet 2017 med to tap og null scoringer mot Slovakia og Makedonia. En snau uke før landslagsuttaket var likevel assistenttrener Per Joar Hansen trygg på at Norge vil ha mer å komme med fremover i 2018.

– Vi har to spisser som slår fra seg i Premier League, og «Moi» som leverer på dette nivået. Det kan forhåpentligvis gjøre at vi viser oss med mer slagkraft i kampene som kommer, sa han til VG.

De to Premier League-spissene er Joshua King (26) i Bournemouth og Alexander Sørloth (22) i Crystal Palace. Og «dette nivået» som Elyounoussi presterer på, er målet og assisten som forrige uke senket selveste Manchester City på Etihad .