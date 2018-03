SNART SERIESTART: Alle kapteinene i Eliteserien var samlet på Åråsen mandag. Lørdag er det seriestart med Ranheim-Brann. Foto: Bohlin, Gøran, VG

Eliteserieprofilenes spådom: Dette blir årets overraskelser

Publisert: 06.03.18 11:07 Oppdatert: 06.03.18 16:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-06T10:07:20Z

ÅRÅSEN (VG) Bodø/Glimts Aasmund Bjørkan er ikke sikker på at Rosenborg blir seriemester for fjerde gang på rad. Mange tror at nettopp Glimt, Tromsø og Ranheim kan overraske denne sesongen.

– Jeg tror ikke Rosenborg tar gullet så enkelt som alle skal ha det til. Jeg tror det blir mye jevnere enn i fjor, men jeg kan jo selvfølgelig ta feil, smiler Aasmund Bjørkan, Bodø/Glimts sportssjef.

Solskjær tror på Glimt

Han representerte gultrøyene sammen med de 15 andre eliteserielagene på Åråsen mandag. Lørdag sparkes årets Eliteserie i gang når Ranheim tar i mot Brann. Bjørkan har sett mange treningskamper og mener det er vanskelig å spå hvem som skal ut i nedrykksstrid.

– Det er jo naturlig å peke på Ranheim, Start og oss. Men ut fra det jeg har sett i vinter, er det ikke de store forskjellene på lagene. Ja, noen har kanskje en bredere tropp, men Ranheim kan skape trøbbel for alle med sitt toppnivå, sier Bjørkan.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær tror Bjørkan & Co. kommer til å bite godt fra seg i sin comebacksesong.

– De ser bra ut. Jeg blir ikke overrasket om de blir topp-åtte, eller blant de seks beste, de har vært i Eliteserien mange ganger før, sier Solskjær til VG.

– Jeg tror Ranheim kan overraske mange, supplerer Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen .

– Vi er tidenes dumpekandidat

– Haha. Det har jo vært opplest og vedtatt at vi er tidenes dumpekandidat, nå er det plutselig blitt kult å si at vi skal overraske, sier Ranheim-spiller Kristoffer Løkberg.

– Hva er målsettingen for sesongen?

– Det blir beinhard nedrykksstrid, men vi redder plassen. Det kommer jeg ikke til å bli overrasket over på slutten av året, svarer Løkberg, som jobber som bankrådgiver fire dager i uken, tre av dem på kveldstid etter ettermiddagstreningen med laget.

Mange ser for seg at Strømsgodset skal kjempe i toppen. Men trener Tor Ole Skullerud er også spent på hva Simo Valakari og Tromsø får til nå som finnen skal lede laget fra første kamp.

– Vi slo dem 2–1 på Marienlyst i fjor høst, men det var et av de beste lagene vi møtte, de spilte veldig bra. Jeg tror Tromsø og Lillestrøm blir bedre enn forrige sesong, sier Skullerud til VG.

Bakenga som toppscorer?

Tromsøs suksesstrener drømmer om at Mushaga Bakenga kan få sitt store gjennombrudd i Eliteserien.

– Han har hatt en karrière med mange klubbytter. Nå har han skrevet under på en toårskontrakt med oss. Jeg håper han kan få ut sitt potensial. Han kan bli toppscorer i Eliteserien, sier Valakari.

– Har du noen spillere folk må følge ekstra nøye med på i år, Solskjær?

– Mange. Jeg håper en av ungguttene mine kan slå gjennom. Thomas Amang, Erling Håland og Leo Oestigaard har alle kapasitet til å sette sitt preg på Eliteserien, sier Solskjær.

Og hva så med Vålerenga og Ronny Deila?

– Jeg håper vi blir årets overraskelse. Jeg håper vi kan ta steg og bli blant de seks beste, sier Deila til VG.