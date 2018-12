REVANSJE? Etter til tider å ha ledet Eliteserien 2018 med syv poeng, endte Brann til slutt på 3. plass. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik spilles første runde i Eliteserien 2019

FOTBALL 2018-12-19T07:20:30Z

Odd og Brann kickstarter den første runden av Eliteserien 2019 lørdag 30. mars. To dager senere avsluttes den med Stabæk mot Lillestrøm.

Slik spilles runde 1 av Eliteserien 2019, som går av stabelen mellom 30. mars og 1. april:

Odd - Brann (lørdag 15.30)

Vålerenga - Mjøndalen (lørdag 18.00)

Ranheim - Tromsø (søndag 18.00)

Sarpsborg 08 - Molde (søndag 18.00)

Strømsgodset - Haugesund (søndag 18.00)

Viking - Kristiansund (søndag 18.00)

Bodø/Glimt - Rosenborg (søndag 20.00)

Stabæk - Lillestrøm (mandag 19.00)

Ennå ikke ferdig med Eliteserien 2018?

Se hele terminliste-slippet på eurosport.no fra 11.30! Kanalen har også avslørt hvilke kamper som spilles på fotballens festdag, den 16. mai. Det er følgende:

Brann - Sarpsborg

Rosenborg - Haugesund

Kristiansund - Molde

Viking - Stabæk

Tromsø - Bodø/Glimt

Odd - Ranheim

Mjøndalen - Lillestrøm

Vålerenga - Strømsgodset

Vil fortsette å veksle på «tidlig» og «sen» seriestart

Startskuddet for Eliteserien 2019 er altså satt til 30. mars. Det er drøye tre uker senere enn den kritiserte Eliteserie-starten i 2018. Den endte med utsatte kamper .

Norsk Toppfotball-sjef Leif Øverland forteller at seriestarten er satt slik på grunn av tilbakemeldinger fra klubber, supportere og andre interesseorganisasjoner, men at starten i 2020 igjen kommer til å være tidligere.

– Vi har lagt en plan fra 2019 til 2022, der vi starter «sent» i år det ikke er mesterskap (2019 og 2021), mens vi i mesterskapsår starter litt før (2020 og 2022), omtrent i midten av mars, sier han til VG.

Øverland legger ikke skjul på at det er en dragkamp mellom forskjellige klubber, der noen ønsker sen start, mens andre ønsker en lang, utvidet sesong for best å være rustet for Europa-spill. Han kaller det å sette opp terminlisten for komplekst.

– Det er mange diskusjoner og ønsker, men vi er fornøyde. Og veldig fornøyd med den første runden, der vi fikk til at Odd, som har vært på oss med tanke på at klubben fyller 125 år, fikk hjemmekamp mot Brann, Norges eldste klubb, sier Øverland.

Obos-ligaens første 15 runder

Også terminlisten for Obos-ligaen er ute. Den første runden der avsluttes med en riktig godbit: Start, som rykket ned, mot Aalesund, som akkurat ikke rykket opp.

Første runde, også den med oppstart helgen 30. mars til 1. april, spilles slik:

Tromsdalen - Jerv

Sogndal - Sandnes Ulv

Strømmen - Ull/Kisa

Kongsvinger - Notodden

Sandefjord - KFUM

Skeid - HamKam

Nest Sotra - Raufoss

Start - Aalesund

Ønsker du å planlegge livet ditt rundt Obos-ligaen, finner du de første 15 rundene her !