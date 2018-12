RYKKET NED: Kjetil Rekdal klarte ikke å redde Start fra nedrykk til OBOS-ligaen. Men han har fortsatt to år igjen av kontrakten sin. Foto: Anders Tøsse / NTB scanpix

Rekdal lanseres som RBK-kandidat: – Vil være kontroversielt

Adresseavisens kommentator lanserer Kjetil Rekdal (50) som mulig Rosenborg-trener etter at Geir Bakke (49) sa nei. «Null prosent sjanse», svarer TV 2s Jesper Mathisen.

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 10.12.18 13:02

– Hvis Bakke var førstevalget deres for få dager siden , så er «gode norske trenere» det nivået de har lagt seg på. Da tror jeg Ole Gunnar Solskjær og Kjetil Rekdal er de to som kunne lyktes i RBK på grunn av det de har prestert før, både som trener og spiller, og hvordan de er som typer, sier Adressas Birger Løfaldli til VG.

Han avskriver Solskjær ettersom han nylig signerte en ny treårskontrakt med Molde – og står dermed igjen med Start-trener Rekdal, som rykket ned til OBOS-ligaen denne høsten , men som har to år igjen av kontrakten sin på Sørlandet.

– Jeg tror Rekdal er det klart mest aktuelle navnet akkurat nå. Og jeg tror han kunne fått de til. Det vil være kontroversielt, men det tror jeg går over. Og er det noen som klarer å takle det, så er det Rekdal, sier Løfaldli.

VG snakket mandag morgen med Rekdal, som sier at han forstår at spørsmålet stilles, men at han ikke ønsker å kommentere kandidaturet.

– Det kan jeg ikke svare på. Det fører bare til enda mer kaos og spekulasjoner, sier Rekdal, som nylig ble satt ut da han mottok Kniksens hederspris:

Mathisen: – Null prosent sjanse

Etter det VG kjenner til, har ikke Start fått noen henvendelser fra Rosenborg angående Rekdal.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som har tette bånd til Start, avfeier Rekdal-spekulasjonene kategorisk.

– Det tror jeg det er null prosent sjanse for. Jeg har ingen tro på det, sier han til VG.

– Rekdal er under kontrakt med Start, de hentet ham av en grunn og har gitt ham en kontrakt som gjør at han skal være der i flere år. Start må jo ikke kvitte seg med Rekdal selv om Rosenborg legger penger på bordet, og de har økonomien i orden, utdyper Mathisen, som heller ikke tror Rekdal står særlig høyt på Rosenborgs ønskeliste.

– Jeg tror ikke han er en trener de vil gå for. De hadde brutt veldig med hva Rosenborg skal være. Det høres ut som et veldig lite realistisk navn, sier Mathisen.

Han tror at det per dags dato ikke finnes noen aktuelle norske trenere for Rosenborg etter at Sarpsborg-sjef Geir Bakke takket nei. Rekdal uttrykte nylig en «sterk vilje» til å ta Start tilbake til Eliteserien:

Skammelsrud: – Tøff nok til å ta RBK

De to gamle RBK-heltene Bent Skammelsrud og Roar Strand er ikke helt fremmed for tanken på Rekdal som ny trener.

– Rekdal er en trener som det skjer ting rundt. Han har en del erfaring i Norge og Europa. Jeg tror ikke han hadde vært noen dårlig trener for Rosenborg. Det hadde sikkert blitt litt diskusjon i Trøndelag hvis det hadde skjedd, men jeg tror det hadde roet seg raskt ned, sier Strand.

– De må tenke seg litt tilbake, det er jo bestemt at RBK skal spille 4–3–3, og Rekdal er vel en som endrer litt mer etter motstander og tenker annerledes. Men det er flere veier til Rom. Rekdal er en av de norske trenerne som kunne vært tøff nok til å ta Rosenborg, men han får neppe noe gratis med den bakgrunnen han har, sier Skammelsrud.