Slik har det gått med Manchester Uniteds gullårgang «Class of ’92»

Det begynte med en finaleseier i FA Youth Cup i 1992 og endte med 3521 kamper og 100 titler for Manchester United. Det berømte «Class of ’92»-laget var den beste gruppen med juniorspillere klubben hadde fått frem siden «The Busby Babes». Seks av dem var med på å vinne Champions League i 1999. Men hva skjedde med resten av gjengen? Her gir vi deg svaret.

Et supertalent mellom stengene, som mange trodde at skulle oppleve like stor suksess som sekstetten som senere skulle utgjøre stammen på Manchester Uniteds A-lag.