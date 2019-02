HEDRES: Emiliano Sala ble hedret foran inngangen til Nantes’ treningsanlegg. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Krever penger for savnet fotballspiller etter flystyrt

Franske Nantes krever at walisiske Cardiff skal begynne å betale på overgangen til Emiliano Sala. Flyet med fotballspilleren forsvant over den engelske kanal for drøyt to uker siden.

Publisert: 06.02.19 19:31







Han var på vei til sin nye klubb Cardiff. Overgangssummen skulle være cirka 145 mill. kroner.

Nå truer Nantes med å gå rettens vei om ikke Premier League-klubber betaler.

Søndag ble flyet «Piper Malibu» med Emiliano Sala og piloten David Ibbotson (59) funnet etter lang tids leting. Gjennom undervannskameraer er det oppdaget i hvert fall en kropp i flyet, som forsvant fra radaren den 21. januar.

Flere britiske medier, blant annet BBC, skriver nå at Nantes forlanger at Cardiff skal begynne å betale på overgangssummen, som skal betales over tre år - til tross for at Sala trolig er død. Sky Sports melder at Nantes krever en tredjedel av pengene nå, og at om det ikke betales innen ti dager, vil de gå til juridiske skritt.

BBC skriver at Cardiff vil oppfylle kontrakten, men at de ønsker all dokumentasjon på bordet. Det er også «overrasket» over at Nantes krever dette nå mens det skal gjøres forsøk på å hente ut et lik av flyet.

En annen fransk klubb, Bordeaux, skal ha en del av overgangssummen etter Sala var der mellom 2012 og 2015.

Sala hadde vært i Nantes og tatt farvel med sine tidligere lagkamerater, og flyet forsvant på vei til Cardiff.

Den argentinske spissen og piloten er antatt døde, og sist helg var det minnemarkeringer både i England og Frankrike.