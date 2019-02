Nå er Solskjær klar favoritt til å bli fast manager

Om du satser på Ole Gunnar Solskjær som permanent Manchester United-manager, gir det bare 1,40 i odds. Henning Berg mener også at mulighetene er store for at nordmannen får jobben.

– Ole Gunnar var i en god posisjon da han ble «care-taker» og det er enda bedre nå etter at han har gjort det veldig bra, sier den tidligere United-spilleren til VG.

– United står foran seks tøffe uker med gode motstandere og Champions League mot Paris Saint-Germain. Hvis det fortsetter å gå bra nå, er jeg overrasket om Ole Gunnar ikke får jobben, sier Henning Berg.

Norsk Tipping har altså bare 1,40 i odds på Solskjær, mens Tottenham-sjef Mauricio Pochettino gir 4,0. Tredje lavest odds gir Zinedine Zidane med 8,0. Disse er i en klasse for seg.

– Fortsetter resultatene under Solskjær, er det ingen grunn til å se etter noen andre, sier Berg - men legger likevel til:

– Det kan avhenge av den nye sportsdirektøren, som det har vært mye snakk om. Han vil også ha sine preferanser og kanskje være med på å å bestemme manager. Kanskje kommer det en utenfra, kanskje kommer det en som kjenner klubben. Jeg vet ikke om Gary Neville er interessert. Edwin van der Sar er ikke noe unaturlig navn, han er i dag den samme jobben i Ajax.

Nederlenderen kom inn som Manchester Uniteds målvakt de siste sesongene som Ole Gunnar Solskjær var aktiv.

Hvis du satser på Laurent Blanc eller Michael Carrick, får du 25 ganger igjen innsatsen. Fire mann gir 30 i odds: Antonio Conte, Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri og Diego Simeone.

– Hva venter de på? Gi ham jobben, skrev Arsenal-legenden Martin Keown om Solskjær i sin spalte i Daily Mail etter seieren over Leicester.

Norsk Tipping tilbyr også spill på at Solskjær ikke blir manager. Oddsen på det er 2,40.

Etter at VG opprettet den mye omtalte «Solskjær-tabellen», er det nå også mulig å spille på den. Det handler rett og slett om tabellen i Premier League for de kampene som er spilt siden Solskjær overtok ansvaret i United, den 21. desember 2018. Norsk Tipping tilbyr nå odds også på denne tabellen.

