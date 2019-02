Solskjær vant for tiende gang – United på topp fire

LONDON (VG) (Fulham – Manchester United 0–3) Ole Gunnar Solskjær (45) ledet Manchester United til seier for tiende gang, inntok fjerdeplassen for første gang – og fikk en perfekt oppladning til tirsdagens storkamp mot PSG.

For til tross for at nordmannen sparte flere viktige spillere, hadde United ingen problemer med å innkassere sin sjette strake borteseier.

Det var det to franskmenn som sørget for: Paul Pogba noterte seg for to nye mål, mens Anthony Martial scoret kampens vakreste etter et dribleshow fra egen banehalvdel.

De tre poengene betyr at Manchester United foreløpig inntar fjerdeplassen i Premier League , som ved sesongslutt gir en plass i Champions League. Så lenge byrival City slår Chelsea på søndag, beholder Solskjærs menn den viktige plasseringen.

Ole Gunnar Solskjær har all grunn til å smile etter nok en seier og topp fire plassering. Foto: DYLAN MARTINEZ

Martial-show

Med tirsdagens storkamp mot PSG i bakhodet valgte Solskjær å gjøre hele seks bytter på laget: Diogo Dalot, Phil Jones, Chris Smalling, Anthony Martial, Romelu Lukaku og Juan Mata fikk alle sjansen til å vise seg frem fra start. Marcus Rashford var blant de som fikk hvile.

Innledningsvis kunne det se ut til at United var preget av de mange endringene, for Fulham kunne raskt ledet med både ett og to mål: Luciano Vietto brant en enorm sjanse før minuttet var spilt, og André Schürrle fikk en stor mulighet like etterpå.

Men United var mer effektive, og Fulhams forsvar var i kjent stil porøst. På gjestenes første sjanse serverte Martial sin landsmann Paul Pogba, som fra skrå vinkel banket ballen i keeperhjørnet. Sergio Rico burde gjort det bedre i mål, og venstrebacken Joe Bryan var uoppmerksom da han opphevet offsiden, men avslutningen til Uniteds nummer 6 var det ingenting å si på.

Etter å lagt opp til det første målet tok Martial saken i egne hender midtveis i omgangen. Han satte fart med ballen fra egen halvdel, driblet seg lekkert forbi to Fulham-spillere, og plasserte ballen elegant forbi keeperen.

Eieren på plass

Dermed hadde Manchester United full kontroll, men på sidelinjen var Ole Gunnar Solskjær mer aktiv enn han pleier å være, med mange instruksjoner til spillerne sine.

På tribunen satt Avram Glazer, Manchester Uniteds amerikanske eier, sammen med direktør Ed Woodward. Det er første gang siden Solskjær-ansettelsen at eieren blir observert på kamp, og den 58 år gamle forretningsmannen hadde grunn til å være fornøyd med sine første live-inntrykk av Solskjærs United.

Etter pause fikk Paul Pogba æren av å score sitt andre for kampen, denne gangen på straffespark, og kort tid etterpå ble både han og Martial byttet ut for å hvile bena før kampen mot PSG.

Med full kontroll på kampen roet United spillet ned og seilte inn til en komfortabel borteseier. Ved kampslutt var det kun igjen fire United-spillere som forventes å starte mot Paris. Resten hadde allerede vendt blikket mot tirsdagens storkamp.

Det er det som kan kalles en perfekt oppladning.