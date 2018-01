Liverpool med sesongrekord i vellykkede pasninger

Publisert: 30.01.18 22:54

FOTBALL 2018-01-30T21:54:49Z

(Huddersfield - Liverpool 0–3) Liverpool var ubeseiret i 18 kamper. Så kom to strake tap. Men nå er det ro i Jürgen Klopps rekker igjen.

3–0-seieren borte over et svakt Huddersfield var av det behagelige slaget. Hjemmelaget åpnet med å legge seg ekstremt lavt, manager David Wagner var tydelig redd for hva laget til kompis Jürgen Klopp hadde å komme med.

Det endte med at Liverpool kontrollerte kampen så totalt at de røde slo 911 (!) vellykkede pasninger, suveren sesongrekord. Den forrige hadde Guardiolas menn i Manchester City med 844.

Hjemmelagets taktikk holdt i drøyt 25 minutter. Lite skjedde, bortsett fra at Liverpool hadde ballen. Ut av ingenting fikk Emre Can kjempetreff fra 20 meter. Skuddet fikk en liten «kjempetouch» i danske Philip Billing, og keeper Jonas Lössl, dansk han også, var sjanseløs. 0–1.

– Man trenger slike mål for å åpne kampene. Så lenge de ikke ligger under, fortsetter de med sin taktikk. Jeg følte at det var en ganske grei seier, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

Et tamt Huddersfield hadde lite å by på, kom knapt inn i Liverpools 16-meter, og sekunder før pause snek Roberto Firmino ballen forbi Jonas Lössl på nærmeste stolpe.

Hjemmelaget løftet seg litt i 2. omgang, men det ble aldri spennende. Liverpool dominerte og hadde sjansene, og da Emre Can gikk lett overende med danske Billing i ryggen var det ingen tvil lenger. Straffen satte Mohamed Salah sikkert i mål, hans 26. totalt og 19. i ligaen.

– Det viktigste var at vi vant igjen etter to tap. Vi har snakket om mye de siste dagene, sier Emre Can, heftig koblet til Juventus.

– Jeg er under kontrakt med Liverpool. Resten tar agenten min seg av, kommenterer tyskeren.

Dermed trygget Liverpool fjerdeplassen, og er fem poeng foran Tottenham, som møter Manchester United på hjemmebane onsdag kveld. Huddersfield er nummer 14 med 24 poeng, men det er veldig kort vei til en nedrykksplass, og det verste er formen: Bare to poeng på de syv siste kampene.