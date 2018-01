KLAR FOR NY CITY? Mikkel Diskerud skal etter sigende ha skrevet under på en 4,5-årskontrakt med Manchester City Foto: Bjørn S. Delebekk

Sponsor hevder «Mix» Diskerud er klar for Manchester City: – Hva i alle dager er det som skjer med verden?

Den offisielle Twitter-kontoen til Umbro har meddelt at Mikkel «Mix» Diskerud skal fortsette karrieren i Manchester City.

– Jeg tenkte vel som alle andre normale mennesker: Hva i alle dager er det som skjer med verden i 2018?

Det sier Mjøndalens Christian Gauseth om egen reaksjon på utstyrsleverandøren Umbros melding om at Mikkel «Mix» Diskerud har skrevet under på en 4,5-årskontrakt med Manchester City .

Den norsk-amerikanske spilleren har siden 2015 vært utstyrsgigantens ansikt utad, og Umbro virker å ha avslørt en overgang for den tidligere RBK-profilen, selv om hverken New York City FC eller Manchester City har bekreftet akkurat det.

Selv vartet Gauseth opp med følgende melding på det sosiale mediet:

Den munnrappe MIF-profilen tror ingenting på at Diskerud blir å finne i en av stjernemanager Pep Guardiolas startoppstillinger med det første.

– I Manchester City spilles det fotball på et helt annet nivå enn det Mix driver på med. Fotballen er rar og fin, men man går ikke fra å bli fryst ut av New York City FC til å spille for Manchester City. Sånn fungerer det ikke, og noe fast innslag på Etihad blir han nok neppe sier Gauseth til VG.

Han tror ikke det er utenkelig at overgangen faktisk stemmer, og roser apparatet rundt Diskerud for å ha fått til spennende ting, som for eksempel overgangen til MLS.

– Manchester City har vel noen samarbeidsklubber i Australia og Mexico, så han kan sikkert bli en fin ambassadør for en av dem. Kanskje i Melbourne der, sier Gauseth.

Ifølge ESPN skjer imidlertid ikke det. Men de har kilder på at Diskerud er hentet av City med tanke på utlån eller salg.

– New York City har terminert kontrakten til Diskerud, som løp ut 2018, og han er plukket opp av Manchester City med tanke på utlån eller salg. Men Diskerud vil ikke trene med Citys førstelag, og heller ikke bli lånt ut til en annen av City Football Groups klubber, skriver nettstedet.

Hverken Manchester City eller New York City FC har bekreftet den mildt sagt overraskende overgangen, som altså ble annonsert via utstyrsleverandøren Umbros Twitter-konto. Umbro hevder den norsk-amerikanske spilleren har skrevet under på en 4,5-årskontrakt med Manchester City.

«Vi er henrykte over å melde at Mix vil utvikle sitt forhold til Umbro i vår hjemby, da han med stolthet fortsetter sin sportslige utvikling med en langtidskontrakt med Manchester City FC.», skriver Umbro i Twitter-meldingen sin.

«Mix» har vært under kontrakt med MLS-klubben New York City FC, en av Manchester Citys samarbeidsklubber, som eies av City Football Group.

– Dette er en fantastisk mulighet for meg. Manchester City er sannsynligvis verdens beste klubb, sier Mix.

City Football Group eier Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Club Atlético Torque og Girona FC.

Manchester City har gjort lignende business tidligere, da de hentet Aaron Mooy fra Melbourne City, for så å selge videre med profitt - samtidig som de skapte engasjement og drev markedsføring i Australia.