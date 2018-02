Hat trick-Ronaldo og Real Madrid med skremmeskudd før mestermøtet mot PSG

Publisert: 10.02.18 22:32

FOTBALL 2018-02-10T21:32:39Z

(Real Madrid - Real Sociedad 5-2) Med seriegullet så godt som tapt er det Champions League som gjelder for Real Madrid. Lørdag viste de seg frem i forkant av mestermøtet mot PSG.

Og tilbake i hovedrollen: Cristiano Ronaldo .

Han, som nærmest har vært en skygge av seg selv i La Liga denne sesongen , viste seg igjen frem fra sin beste side mot Real Sociedad lørdag kveld.

Allerede før minuttet var spilt serverte han Lucas Vazquéz til 1–0, før han selv doblet ledelsen rett før halvtimen spilt. Før dommeren signaliserte for pause hadde den portugisiske målmaskinen scoret nok et mål, og Toni Kroos gjorde at det spanske hovedstadslaget ledet hele 4–0 etter de første 45.

Det gjorde ikke all verdens for det hvitkledde hovedstadslaget at Jon Bautista reduserte for gjestene, for det tok ikke lang tid før Ronaldo gjorde sitt tredje for dagen.

Real Sociedad rakk å redusere én gang til, men det endte 5–2 til Real Madrid.

Selv med tre poeng virker ligatittelen å være tapt for Real Madrid, som er hele 16 poeng bak Barcelona etter 22 spilte kamper. Men for et Real Madrid-lag som har slitt i hjemlig serie, var nok oppturen etterlengtet.

Onsdag kveld kommer Paris Saint-Germain til Madrid, og der skal de to hovedstadsgigantene kjempe om et godt utgangspunkt før returkampen i Paris. Det beste laget etter de to oppgjørene tar seg videre til kvartfinale i Champions League.

– Jeg ville ha løyet om jeg sa at kampen onsdag ikke var i hodet vårt, sier Sergio Ramos.

– Vi ønsket å vinne og å skaffe oss selvtillit foran det som skjer onsdag, fortsetter han.

Også PSG vant lørdag, riktignok ikke med samme sifre. De slo Toulouse 1–0 på bortebane, og der var det stjernespiller Neymar som ble matchvinner. Laget leder Ligue 1 med hele 12 poeng på Monaco.