Toppklubbene vil heve grensen for karantene

Publisert: 31.01.18 15:32

Eliteserie-klubbene vil endre regelen som gir karantene etter tre gule kort. Det er Branns råtass Sivert Heltne Nilsen (26) glad for.

– Eliteserieklubbene har tatt opp endring av regelverket for gule kort med NFF, og har også sendt dette skriftlig med ønske om endring av regelverket for de to øverste divisjonene, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til VG.

Han sier at det var konsensus blant de 13-14 toppklubbene som var til stede da saken ble behandlet på et ledermøte i Norsk Toppfotball. Ønsket er en ny regel der man får karantene etter fire, seks, åtte og ti gule kort. I dag får man karantene etter tre, fem, syv og ni gule kort.

Klubbene mener det er fornuftig å heve gult kort-grensen fordi de beste spillerne slipper å sone karantene så ofte, og fordi klubber med mindre økonomiske muskler er mer avhengig av sin kjernetropp.

Branns Sivert Heltne Nilsen reagerer slik på forslaget:

Brann-leder Vibeke Johannesen tok onsdag til orde for å endre karantenereglene i et intervju med Bergens Tidende . Hun peker på at Norge har blant de strengeste reglene i Europa på dette området. En endring i regler for antall gule kort som gir karantene krever en endring i NFFs reaksjonsreglementet.

– Det kom et forslag inn for styret nå i vinter, men styret ville vente og gjennomføre en spørreundersøkelse for alle klubber først. I 2015 var det en overvekt av klubber som ikke vil endre dette, sier Nils Fisketjønn, direktør for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund.

Han sier at målet er å styrebehandle saken før sesongen starter, og dermed kan karantenereglene bli endret allerede fra denne sesongen.

NISO støtter forslaget fra Norsk Toppfotball.

« Det er flere lag og dermed flere kamper enn når regelen opprinnelig ble innført og derfor er det fornuftig å gjøre en endring. Våre medlemmer har også etterspurt en endring og på NISOs Landsmøte i 2017 kom det forslag om å øke grensen fra 3 til 5 kort før første soning », har NISO meddelt NFF.

Lillestrøms Frode Kippe mener karantene-listen må heves. Cupfinalehelten fra fjoråret foreslår følgende modell for karantener for gult kort:



– Fem første gang. Så for tre, så for to, lanserer den 40 år gamle midtstopperen.