Rosenborg ydmyket i Salzburg

FOTBALL 2018-10-25T18:44:02Z

(RB Salzburg-Rosenborg 3–0) Det ble ingen god oppladning til søndagens «gullkamp» mot Brann for serieleder Rosenborg. Fredrik Gulbrandsen (26) og hans Red Bull Salzburg ble minst et par hakk for gode.

Publisert: 25.10.18 20:44 Oppdatert: 25.10.18 21:02

– Det er et veldig klart gap mellom motstanderen og oss. Vi vil gjerne komme oss opp på dette nivået, men da har vi noen steg vi må ta, sa RBK-trener Rini Coolen til TV 2 etter kampen.

Red Bull Salzburg står med full pott etter tre kamper i Europa League, mens Rosenborg ligger hjelpeløst i bunnen med tre tap på like mange forsøk. For mens RBK er i «pole position» til seriegullet, så er det langt frem til de nest beste, og beste, i Europa.

Coolens mannskap hang med resultatmessig i en drøy halvtime på Red Bull Arena i Salzburg. Mye takket være et par gode redninger av André Hansen, men etter 34 minutter kom den første scoringen.

Munas Dabbur var slu inne i feltet, og fra fem meters hold headet han forbi Hansen etter at Fredrik Gulbrandsen muligens hadde vært borti innlegget med panneluggen først.

Gulbrandsen kom også til et par gode muligheter, men det var «bare» 1–0 til pause.

Ledelsen ble doblet åtte minutter ut i andre omgang da 19 år gamle Hannes Wolf rundlurte Besim Serbecic inne i RBK-feltet, og satte ballen mellom bena på Hansen fra spiss vinkel.

Svakt spill av Rosenborgs stoppervikar, og noen få minutter senere gjorde mer rutinerte Even Hovland en stygg feil da han litt meningsløst dyttet Amadou Haidara i ryggen innenfor 16-meteren.

Straffesparket var det Dabbur som tok, og selv om Hansen gikk riktig vei, så klarte han ikke å redde.

Da hadde i mellomtiden Matthias Vilhjalmsson kommet inn for Niclas Bendtner, men Rosenborg var rimelig tannløse offensivt selv om langtidsskadede Samuel Adegbenro virket frisk da han kom inn og fikk spille en halv omgang.

VG oppdaterer artikkelen.

Hjemmelaget var nærmere 4–0 enn Rosenborg redusering, men en småfrustrert Gulbrandsen blåste ballen høyt over da han fikk en sjanse på overtid.

Da hadde også Mike Jensen, og Yann-Erik De Lanlay blitt byttet ut - særlig førstnevnte med tanke på helgens meget viktige oppgjør.

– Det blir neste oppgave. Vi må slå tilbake. Vi får se litt hvordan det er med spillerne som har vært syke, sa Coolen om møtet med Brann førstkommende søndag.

Tore Reginiussen er blant spillerne som har slitt med sykdom, og ifølge Coolen kastet han opp noen timer før kampen mot Red Bull Salzburg.

PS ! I den andre kampen i Europa League-gruppen vant Red Bull Leipzig 2–0 mot Celtic.