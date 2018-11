Tilskuertallene stuper for gulljagende Rosenborg: – Folk har ikke hatt noen god opplevelse

TOMME SETER: Det var tydelig glissent på Lerkendal søndag kveld, da Nicklas Bendtner og hans lagkamerater slo Odd 3–1 og tok et stort steg mot seriegull. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg kjemper om seriegull, men tilskuertallene på Lerkendal er de laveste på fire år i Eliteserien.

Man må tilbake til den 2. august 2015, for over tre år siden, for å finne sist tilskuertallene i Trondheim snek seg under 14.000-grensen. Da møtte 13.779 tilskuere opp på Lerkendal til hjemmekamp mot Sarpsborg.

Nå har det vært under 14.000 tilskuere på Lerkendal i tre seriekamper på rad: 13.983 mot Odd søndag kveld , 13.908 mot Sandefjord for snart en måned siden, og 13.668 mot Sarpsborg den 23. september. Sistnevnte er det laveste tilskuertallet på Lerkendal i en seriekamp siden den 26. oktober 2014 mot Sandnes Ulf.

Man må også tilbake til høsten 2014, i perioden hvor Per Joar Hansen fikk sparken og Kåre Ingebrigtsen overtok, for å finne sist gang RBK spilte tre strake hjemmekamper i serien med under 14.000 tilskuere. På den tiden var laget parkert av Molde i gullkampen for andre år på rad.

Tilskuertall på Lerkendal i Eliteserien VG har samlet tilskuertallene på Lerkendal Stadion fra de siste sesongene. Tall under 14.000 er markert med kursiv. 2018: Odd: 13983 Sandefjord: 13908 Sarpsborg: 13668 – 23. september, lavest på fire år. Haugesund: 15427 Strømsgodset: 16519 Stabæk: 14046 Kåre Ingebrigtsen får sparken Tromsø: 15384 Vålerenga: 16249 Brann: 19806 Lillestrøm: 21045 Ranheim: 21201 Start: 15594 Molde: 16154 Kristiansund: 14285 2017: Viking: 16834 Stabæk: 20723 Sarpsborg: 15801 Vålerenga: 15271 Haugesund: 16285 Kristiansund: 17214 Sandefjord: 16571 Sogndal: 17545 Strømsgodset: 15974 Lillestrøm: 18947 Tromsø: 21112 Brann: 17020 Aalesund: 16948 Molde: 20843 Odd: 16804 2016: Bodø/Glimt: 17732 Odd: 18415 Vålerenga: 19518 Start: 14142 Tromsø: 17401 Sogndal: 15328 Haugesund: 16901 Sarpsborg: 15770 Molde: 21298 Lillestrøm: 21130 Stabæk: 17133 Viking: 15985 Brann: 19399 Aalesund: 16996 Strømsgodset: 16633 2015: Haugesund: 20745 Bodø/Glimt: 20600 Viking: 14611 Stabæk: 19981 Mjøndalen: 16660 Vålerenga: 20768 Sarpsborg: 13779 Odd: 15773 Molde: 21401 Tromsø: 14373 Sandefjord: 21266 Lillestrøm: 16757 Start: 14134 Strømsgodset: 19869 Aalesund: 19872 2014: Strømsgodset: 17582 Sandnes Ulf: 13457 – 26. oktober 2014, sist gang det var færre folk på Lerkendal Vålerenga: 14106 Aalesund: 10709 Bodø/Glimt: 14327 Sarpsborg: 11433 – 24. august 2014, sist gang det var under 14.000 i tre kamper på rad Start: 11513 Per Joar Hansen får sparken Sogndal: 11323 Kilde: altomfotball.no

Koteng: – Vi har kanskje ikke spilt underholdende

– Jeg tenker det er slik at det er et voldsomt tilbud om fotball i Trondheim. Vi er med i tre turneringer. Og i år spiller også Ranheim i Eliteserien. Det har også vært litt kaldt. Og vi har kanskje ikke spilt underholdende fotball. Det tror vi betyr litt. Men jeg klarer ikke å svare på om det er en trend eller bare en tilfeldighet, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng til VG.

Talsmann Espen Viken i Kjernen, RBKs supporterklubb, mener lavere underholdningsverdi er grunnen til at færre folk har valgt å dra til Lerkendal den siste tiden.

– Folk har ikke hatt noen god opplevelse når de har vært på Lerkendal. Vi er veldig bortskjemt, ikke bare med gode resultater, men med å vinne på en veldig artig måte. Det har vi ikke lyktes med denne sesongen, sier han til VG.

Han påpeker at tilskuertallene har vært svært høye på Lerkendal de siste årene: 17.593 i 2017, 17.585 i 2016 og 18.039 i 2015. Viken mener blant annet at 100-årsjubileumet i fjor bidro til å heve publikumsantallet.

– Virker som det er en metning

Tidligere RBK-profil Gøran Sørloth er opptatt av å understreke samme poeng.

– Vi må ikke glemme at vi er blitt bortskjemt med veldig høye tilskuertall. Da blir listen hevet. Rundt 14.000 tilskuere er jo en nedgang, men det er fortsatt veldig god interesse. Jeg velger å se det sånn, sier den gamle storscoreren.

– Men er det ikke spesielt at tallene er så lave når laget kjemper om gull?

– Det virker som det er en metning. Det er veldig stor aktivitet på Lerkendal, med kamper i Europa og i cupen i tillegg til serien. Underholdningen har også vært varierende, og det har vært noen kamptidspunkter som ikke har vært gunstige. Alt dette påvirker hva folk velger å gjøre. RBK må bare jobbe med det og bli flinkere til å produsere god fotball, sier Sørloth, som er fast tilskuer på RBKs hjemmekamper.

Kjernens talsmann forventer at søndagens gode prestasjon i 3–1-seieren hjemme mot Odd kommer til å gi trønderne en positiv effekt i årets tre siste hjemmekamper mot Salzburg, Bodø/Glimt og Celtic.

– Nå har laget snudd den kjipe trenden vi var inne i, og begynt å spille med underholdende fotball. Folk går hjem med en god følelse i magen. Da kommer det mange flere neste gang, sier Viken.