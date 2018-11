NEDTUR: Per-Mathias Høgmos håp om opprykk til nivå to henger nå i en tynn tråd. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Høgmo etter 0–3: – Det er ikke kjørt

(KFUM Oslo-Fredrikstad 3–0) Per-Mathias Høgmo må håpe på et under i hjemmekampen mot KFUM Oslo. Håpet om opprykk til nivå to henger i en syltynn tråd. Men FFK-treneren har fortsatt troen.

KFUM Oslo vant 3–0 hjemme på Ekeberg lørdag. Neste helg er det returkamp i Fredrikstad, men lekne Oslo-laget har nå gode sjanser til å gå videre i kvalifiseringen.

Vinneren av de to møter tredje siste lag på nivå to, som i øyeblikket er Notodden, i kampen om plass i OBOS-ligaen.

– Det er ikke kjørt i det hele tatt. Det skal spilles en ny kamp, og det er fullt mulig å score mange mål på Fredrikstad stadion. Det blir en helt annen match. Et tidlig mål på hjemmebane, så lever dette, sa Per-Mathias Høgmo til FB-TV etterpå.

– Vi har scoret mange mål hjemme.

Det er riktig: FFK scoret 30 mål på 13 matcher på hjemmearenaen i ligaen. Samtidig: KFUM Oslo laget flere mål borte enn hjemme denne sesongen.

– Ja, vi vil veldig gjerne rykke opp i år, men det er ikke noe vi må. Vi tåler å ikke rykke opp i år, sa Høgmo til VG for en drøy måned siden, før toppkampen mot Raufoss, som rykket rett opp fra den 2. divisjonsavdelingen.

KFUM vant fullt fortjent, og Fredrikstad hadde i tillegg en glitrende målvakt i Håvar Grøntvedt Jenssen.

Moses Dramwi Mawa sendte KFUM i ledelsen i 1. omgang. Tore André Hagbø Sørås økte til 2–0 tidlig i 2. omgang og mot slutten pirket Mansour Gueye inn 3–0 etter corner.

FFK må score tre og ikke slippe inn mål i Fredrikstad - om de skal få ekstraomganger.

– En meget pinlig affære, fastslo Christian Brevik som kommentator på FB-TV.

– Vi har ikke gitt opp. Jeg kan love et offensivt FFK på Fredrikstad stadion, sa keeper Jenssen til FB-TV etter matchen.

FFK ble for ett år siden sendt hodestups ned til nivå tre etter å tapt i kvalifiseringsoppgjør mot nettopp Notodden.