MANGE SAMTALER: Lars Lagerbäck (til venstre) og Per Joar Hansen snakker mye sammen til vanlig. Men det er blitt ekstra mye før og under denne landslagssamlingen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Derfor er Lagerbäck i trøbbel

FOTBALL 2018-10-12T12:51:05Z

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagssjefen vil selvsagt ikke innrømme det offentlig, det er jobben hans, men det er utvilsomt trøbbel i tårnet for Lars Lagerbäck før møtet med Slovenia lørdag.

kommentar

Tapet for Bulgaria, i Sofia for en måned siden, kom overraskende på en landslagssjef som følte han hadde god kontroll på både lag-uttak, lag - og motstander. Fire målsjanser mot en - og et ganske stort overtak i banespillet ga ikke resultater. Norge slapp inn en, Norge scoret ikke.

Og dermed måtte Lars Lagerbäck regne på nytt.

Et år med prøving

Så kom skadene. Ikke bare én, men etter hvert både forfall og mer eller mindre halv-skadde spillere i troppen.

Og det er her «Lagerbäcks vei» blir en aning problematisk. For når du «setter» et lag, lykkes med det, så er det de spillerne du ønsker å bruke. Og når det da faller bort tre-, kanskje fire- eller kanskje enda flere av utespillerne dine, da står du i mulige problemer.

Endelig, etter et år med prøving og feiling, hadde svensken funnet sitt lag. Han klarte, sånn ganske i hvert fall, å beholde det i seks kamper.

Men i løpet av noen små uker i september og oktober, måtte de fleste planer altså endres. Det startet med det røde kortet til Håvard Nordtveit, så ble Kristoffer Ajer skadet, det samme ble Birger Meling. Til slutt meldte første stopper-reserve, Tore Reginiussen forfall. Det samme gjorde tredjekeeper Sten Grytebust. Og nå viser det seg at Moi Elyounoussi og Sander Berge også sliter. Førstnevnte spiller med smerter, sistnevnte er så sliten at han ikke klarer å trene med de andre.

– Ja, det er et «frågetekn» ved Sander, innrømmet Lagerbäck fra podiet på Ullevaal stadion fredag ettermiddag.

Sånn er, dessverre, livet for en landslagssjef med ansvar for en ganske liten fotballnasjon.

Sju i nye posisjoner?

Ingen kan gardere seg mot skader. Og små nasjoner er mer utsatt enn andre. Og det er først og fremst i de bakre rekker at problemene har blitt såpass store at selv Lagerbäck, på fredagens pressekonferanse, innrømmet at han og assistent Per Joar Hansen hadde brukt mer tid på å komponere laget enn på lang tid.

Det sier seg egentlig selv.

Verst mulig scenario, hvis alt går galt før møtet med Slovenia lørdag: Tre av fire i forsvaret må byttes (garantert), to av fire på midtbanen er nye eller spiller i ny posisjon (trolig), og spiss-partneren til Joshua King er uviss.

Sju av 11 posisjoner i kampen i Sofia for en måned siden kan måtte bekles av andre spillere på Ullevaal stadion lørdag.

To av tre midtstoppere som er aktuelle mot Slovenia, var ikke en gang i troppen da den ble tatt ut for et par uker siden. Sigurd Rosted bør være førstevalget som stopper mot Slovenia. Han har 27 minutters A-landslagsspill bak seg - totalt.

Haitem Aleesami har ikke spilt på landslaget siden den famøse 0–6-kampen mot Tyskland for et drøyt år siden. Even Hovland har ikke spilt for Norge siden sommeren 2017. Vegard Forren har ikke vært med siden Per-Mathias Høgmo var landslagssjef. Dette er tre spillere Lars Lagerbäck, helt bevisst, har satt ut eller ikke har tatt ut, i 2018.

Johansen inn sentralt

I tillegg er det selvsagt en ulempe hvis Sander Berge ikke kan spille, det vil være en svekkelse. Og det har knapt skjedd før at en spillere som ikke har trent med laget de to siste dagene, har spilt kampen. I Lars Lagerbäcks øyne er ikke Sander Berge en hvilken som helst spiller. Svensken vil vente så lenge han kan med avgjørelsen. Fordi 20-åringen fra Asker er nøkkelspilleren hans.

Kaptein Stefan Johansen flyttes inn, ved siden av Markus Henriksen, hvis Berge ikke kan spille, da må en ny kantspiller selvsagt inn, trolig Iver Fossum eller Martin Linnes. Norge har en landskamp igjen allerede tirsdag. Det kan fort være smartere å spare Berge til den kampen, som i utgangspunktet er tøffere (Bulgaria) enn møtet med Slovenia.

Det er på mange måter flere spørsmålstegn enn svar hos herrelandslaget og Lars Lagerbäck før møtet med Slovenia, enn det har vært på 11 måneder.

Det er lov å håpe på seier lørdag, men det er grunn til å frykte trøbbel på Ullevaal lørdag kveld.

Mulig lag (4–4–2) : Almenning Jarstein - Elabdelaoui, Hovland, Rosted, Linnes - Moi Elyounoussi, Johansen, Henriksen, Fossum - King, Tarik Elyounoussi.