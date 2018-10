KREVER MER: Kjetil Rekdal (t.h.) er ikke fornøyd med det han har sett av det norske landslaget. Foto: VG / NTB scanpix

Rekdal om landslaget: – Er de fornøyd med det der? Jeg forstår det ikke.

Kjetil Rekdal (49) står for sine kritiske kommentarer om Norge før skjebnekampen mot Bulgaria. Han etterlyser en annen atferd på banen.

Den tidligere landslagskapteinens uttalelser om helgens kamp mot Slovenia ble møtt med lite forståelse blant landslagets spillere og trenere .

«Urovekkende svak», kalte Rekdal prestasjonen i 1–0-seieren. «Rekdal er vel kjent for å mene mye og vil bare skape overskrifter. Det bryr vi oss ikke så mye om», svarte kaptein Stefan Johansen – som i likhet med flere lagkamerater var svært tilfreds med både resultatet og prestasjonen.

– At de blir irritert på min kommentar, har jeg ingen problemer med å forstå. Men er de fornøyd med det der? Jeg forstår det ikke. Det er en del signaler som jeg ikke helt klarer å skjønne, sier Kjetil Rekdal til VG før tirsdagens skjebnekamp mot Bulgaria.

– Blir veldig fort fornøyde

Norges resultater i 2018 har vært mer enn godkjent: Seks seirer og ett tap er fasiten på syv kamper, og tre nye poeng mot Bulgaria tirsdag kveld vil sende Lars Lagerbäcks menn et stort steg mot gruppeseier i Nations League.

Men Rekdal mener man grave dypere enn bare resultatene dersom Norge igjen skal hevde seg som fotballnasjon. Han savner flere trekk i den norske troppen som han mener var til stede da han selv spilte under Egil «Drillo» Olsen på slutten av 1990-tallet.

– Det jeg savner, er viljen og ambisjonen til å strekke seg etter noe, til å komme seg oppover. De spiller med stor respekt hjemme mot Slovenia, de er fornøyd med de små tingene som er positive, i stedet for å være litt mer ambisiøse og kravstore til seg selv. Da vi holdt på under «Drillo», kom vi utpå med en helt annen aggressivitet og trøkk enn det jeg ser nå, sier Rekdal.

– Jeg er klar over at generasjonen min er totalt annerledes enn de som vokser opp nå. Fokuset deres er totalt annerledes. Men jeg etterlyser den fandenivolskheten, evnen til virkelig å strekke seg lengre, den klarer jeg ikke å se. Det virker som de blir veldig fort fornøyde og komfortable, sier han.

– Går litt på atferden

Start-treneren, som igjen skal sitte som ekspert i VGTVs studio under tirsdagens kamp mot Bulgaria, reagerer blant annet på at Slovenia ble snakket opp etter kampen. «Vi må også ta hensyn til hva vi fikk lov til. Det slovenske laget er veldig bra, mange av dem spiller i gode klubber», svarte landslagets assistenttrener Per Joar Hansen etter Rekdals kritikk i kjølvannet av 1–0-seieren.

– Jeg skal ikke ta fra dem gleden over å vinne. Men hvor er det store bildet? Har de lyst til å komme seg til et mesterskap? Har de lyst til å hevde seg i et mesterskap? Da kan du ikke gå og snakke opp Slovenia og Bulgaria. Da jeg spilte, slo vi store nasjoner jevnt og trutt, og Drillo snakket dem ned. Nå snakker vi dem opp. Det forstår jeg ikke, sier Rekdal.

Han understreker at han «kanskje er litt farget» av å ha spilt på et historisk godt norsk landslag, og bedyrer at han også fant lyspunkter i Norges prestasjon: Joshua King gjorde «en OK kamp», ifølge Rekdal, og Ole Selnæs «spilte kanskje sin beste landskamp».

– Hva vil du se mot Bulgaria?

– Jeg vil se et norsk lag som virkelig viser at denne kampen skal vinnes for enhver pris. En voldsom innsats, trøkk, spilleglede. Går det ikke da, er det ikke noe problem for meg. Men det går litt på atferden på banen, hvor lyst du har til å vinne, signalene du sender. Vi spilte heller ikke bra i alle kamper, men det syntes på oss at vi ville vinne for enhver pris. Det ser jeg ikke på denne gjengen.