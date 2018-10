HJEMME-SJEF: Lars Lagerbäck takker dommer Daniel Siebert etter sin sjette strake seier på Ullevaal. Foto: DELEBEKK, BJORN S.

Lagerbäck tangerer Drillos beste Ullevaal-rekke: – Fantastisk

ULLEVAAL (VG) (Norge-Slovenia 1–0) Lars Lagerbäck var langt fra fornøyd med alt, men humret godt etter sin sjette strake Ullevaal-seier. Aller mest ros fikk matchvinner Ole Selnæs og forsvarsspillet.

Publisert: 13.10.18 21:14

– En fantastisk volley. Han var god i hele kampen, mente landslagssjefen som fort kan komme til å bruke St. Etienne-spilleren også mot Bulgaria tirsdag. Sander Berges stivhet i muskulaturen har ifølge Lagerbäck ikke sluppet.

– Selnæs var blant våre beste spillere. Han spilte som i St. Etienne. Det virker faktisk som han har tatt ytterligere et steg, mener landslagssjefen – som også brukte ordet «fantastisk» om at Norge igjen nesten ikke slapp motstanderen til målsjanser. VGs sjansestatistikk viser 5–2. Han var langt mer kritisk til angrepsspillet.

– Det var ikke all verden i 1. omgang, men klart bedre i andre. Vi vant en velfortjent seier.

Lagerbäcks seiersrekke er helt på høyde med Drillos i antall Ullevaal-seire på rad.

Fra 10–0-seieren over San Marino til 1–0 over Polen høsten etter vant Egil Olsens Norge også seks strake kamper på Ullevaal. Rekken inneholdt historiske norske seire som 2–0 over England og 2–1 over Nederland.

Totalt sett har nå Lagerbäck seks seire og to uavgjorte med Norge på Ullevaal. Siden Aserbajdsjan ble slått 2–0 tidlig i fjor høst har Norge vunnet seks strake kamper på hjemmebane.

– Jeg er fremfor alt glad. Vi pleier å si – nei uttrykket er for stygt – vi skal oppleves som vanskelig å møte her. Jeg håper det fortsetter, sier Lagerbäck – som nå har et poengsnitt på 2,50 poeng per match på Ullevaal. Det er bedre enn alle forgjengere inkludert Drillo (2,11 poeng over 54 kamper gjennom to perioder.

Seiersrekken på Ullevaal Slovenia 1–0, Kypros 2–0, Panama 1–0, Australia 4–1, Nord-Irland 1–0, Aserbajdsjan 2–0.

Han har en god lørdagskveld. Men tiden frem til Bulgaria-kampen er snau. Etter 1–0. tapet i Sofia i september handler det om å vinne med to mål for Norge. Det gjelder å ha Bulgaria på innbyrdes oppgjør i den seks kamper korte Nation League.

– Søndag blir det rehabilitering og det går heller ikke an gjøre spesielt mye på treningen mandag. Så det handler om å ha spillermøte og forberede oss til Bulgaria, sier han. Lagerbäck bekrefter at utestengte Håvard Nordtveit (rødt kort sist) vil være tilgjengelig igjen. han har slitt med forkjølelse denne uken. Men Sigurd Rosted og Even Hovland fylte midtstopperplassene godt.

Lagerbäck var langt mer fornøyd med forsvarsspillet enn det offensive.

– Vi har en kontinuitet og en stamme. Haitam Aleesami og Even Hovland kjenner til grunnspillet vårt og da skal vi klare det bra. Men jeg skulle gjerne hatt alle spillerne med. Særlig når det er dobbeltkamp. Vi får se hvordan situasjonen ser ut når vi skal ta ut laget tirsdag kveld.

Her kan du selv høre Kjetil Rekdal fremføre sin kritikk av den norske prestasjonen på Ullevaal.

– Norges seier var velfortjent, mente Slovenias hardt pressede trener Tomaz Kavcic. Han ønsket ikke å kommentere sin egen stilling eller at Atletico Madrids keeperstjerne Jan Oblak har trukket seg fra de siste landskampene.

– Jeg vil ikke snakke om det. Det er ikke tid for det, sier Kavcic – som mistet midtstopper Luka Kranjc allerede etter to minutter av kampen. Han ble båret ut etter den kraftige hodesmellen med Markus Henriksen.

– Det ser ut som det ikke er noe seriøst. Han fikk et kutt, sier treneren.