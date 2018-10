FIRERBANDEN: Mohamed «Moi» Elyounoussi (f.v.), Tarik Elyounoussi, Haitam Aleesami og Omar Elabdellaoui har alle marokkansk opphav. Alle startet mot Slovenia lørdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Marokko-dominans i Norges startellever: – Spesielt

FOTBALL 2018-10-14T07:13:48Z

ULLEVAAL STADION (VG) Fire av elleve spillere i den norske startoppstillingen mot Slovenia er av marokkansk opphav. De trekker frem mentaliteten som en nøkkelfaktor til at de har lykkes.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 14.10.18 09:13

For første gang startet den norsk-marokkanske kvartetten sammen for landslaget: Omar Elabdellaoui på den ene backen, Haitam Aleesami på den andre, Mohamed Elyounoussi på venstrekanten og fetteren Tarik på topp.

Den marokkanske dominansen på landslaget blir ikke mindre imponerende av at det ifølge Statistisk Sentralbyrå kun er i underkant av 6000 marokkanske innvandrere i Norge – langt bak de mest representerte opprinnelsene.

– Det er kult. Vi er jo fra samme område i Nord-Marokko alle fire. Det er kult at vi … «We made it» . Guttene har jobbet knallhardt gjennom hele fotballkarrieren, det er ikke bare-bare å komme hit. Vi kommer med bagasje og har jobbet oss knallhardt gjennom dette. Jeg er veldig stolt av at det nettopp er oss fire fra samme område som har klart oss, sier Tarik Elyounoussi til VG etter 1–0-seieren over Slovenia .

Høydepunktene fra kampen kan du se her:

– Kan også kommunisere uten å snakke norsk

Aleesami og Elabdellaoui ble født i Norge av marokkanske foreldre, mens Elyounoussi-fetterne vokste opp i den nordmarokkanske byen Al Hoceima. Familien til «Moi» flyttet til Østfold først, så fulgte Tariks familie litt senere. Etter å ha blitt en sammensveiset vennegjeng over flere år med landslagssamlinger startet firkløveret for første gang sammen lørdag kveld på Ullevaal Stadion.

– Det er ekstra spesielt fordi vi er veldig gode kompiser, så det er alltid kult å være på banen sammen. Om det er noen spesiell hemmelighet vet jeg ikke, men vi jobber alle sammen veldig hardt og gir alt til enhver tid for å oppnå det vi vil. Det er kanskje det, sier Elabdellaoui.

– Det er spesielt. Vi kan også kommunisere på banen uten å snakke norsk. Nei da, vi gjør ikke det, det blir norsk. Men det er spesielt og kult, sier Mohamed Elyounoussi.

Her kan du se Kjetil Rekdals nådeløse dom etter seieren mot Slovenia:

– Ingenting kommer gratis

Haitam Aleesami tror det kan være noe med den marokkanske mentaliteten som har ført de fire spillerne så langt.

– Vi er hardtarbeidende. Det er fellestrekket vi har. Vi liker å jobbe hardt og vet at ingenting kommer gratis. Vi har foreldre som er oppvokst i Marokko og kom hit til Norge. De startet et helt nytt liv og vet at skal man ha det bra, så må man jobbe steinhardt. Det er litt sånn det har vært for meg også, oppvokst på multikulturelle Holmlia. Ingenting kommer gratis. Det er den mentaliteten vi har, og det er det vi har blitt opplært, sier venstrebacken.

Fortsatt usikker på Nations League? Se vår forklaring under:

«Moi» påpeker at også Mohammed «Moa» Abdellaoue, den tidligere landslagsspissen som la opp fotballkarrieren i fjor, er av marokkansk opphav.

– Vi er kanskje litt unorske i spillestilen, og det er kanskje noe som passer inn i hvordan vi har lyst til å spille. Vi har alle sammen fart også, det kommer godt med, sier yngstemann i den norsk-marokkanske firerbanden.