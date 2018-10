KARANTENE: Fredrik Haugen soner karantene i søndagens toppoppgjør mot Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rosenborg forhørte seg om Branns Fredrik Haugen i fjor

BERGEN (VG) Han må stå over søndagens kamp mot Rosenborg, men faktisk kunne Fredrik Haugen (26) spilt MOT Brann i seriefinalen i Bergen.

Etter det VG erfarer forhørte både Rosenborg og danske Midtjylland seg rundt Haugens tilgjengelighet i november/desember 2017, men Branns midtbanespillere bestemte seg, uansett, til slutt for å bli i Bergen og skrive ny kontrakt med Brann i stedet.

Haugen vil ikke kommentere hverken Rosenborg eller andre klubber, men sier følgende til VG:

– For meg satt det langt inne å forlate Brann. Det var ikke noe jeg i utgangspunktet ønsket. Så jeg er fornøyd med det valget jeg tok, for jeg har oppnådd det jeg aller helst ønsket, og som har vært en stor drøm for meg siden jeg var liten – kjempe om seriegull med Brann. Det var dette jeg ville være med på, og nå er jeg der, sier Fredrik Haugen, der VG møter den suspenderte midtbanespilleren fredag kveld i Bergen sentrum.

Men det drøyde litt før den nye kontrakten ble signert. Supportere ble urolig, men Haugen var hele tiden mest innstilt på å bli i klubben.

Interessen fra Rosenborg ble aldri materialisert, og midtbanespilleren var nærmere danske Midtjylland, etter det VG forstår. Men det er likevel interessant at RBK så på Brann-spilleren som en mulig forsterkning på midtbanen.

Fredrik Haugens agent, Atta Aneke, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

På generelt grunnlag sier Fredrik Haugen: – Rosenborg er den største klubben, og for mange kan det nok være en fordel å dra innom der, hvis de får sjansen og hvis de ønsker å komme videre ut

Han er i godt humør, tross den sure karantenen, og blir sittende på tribunen da lagkameratene i kveld spiller om å komme i posisjon til Branns første ligatittel siden 2007.

– Jeg skal først «gjøre noe» Eurosport, så skal jeg på tribunen. Det blir ikke godt. Som spiller er jeg sjelden eller aldri nervøs før jeg går på banen. Men nå blir det helt annerledes. Du har overhodet ingen innvirkning på resultatet fra tribunen, og jeg kommer til å være j ... nervøs søndag kveld, sier Fredrik Haugen – som har god tro på Brann-seier på stadion søndag kveld.