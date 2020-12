ENGASJERT: Marcelo Bielsa her i aksjon mot Chelsea sist helg. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / X01348

Kunngjorde laget dagen før: − Bielsa slutter aldri å overraske

Marcelo Bielsa (65) er ikke som andre fotballtrenere. Godt over et døgn før fredagens kamp mot West Ham offentliggjorde han sine 11 utvalgte.

Nå nettopp

– Vi holder på vårt lag til vi er klare til å offentliggjøre det, sa West Ham-sjef David Moyes på sin pressekonferanse - som var etter at Bielsa hadde gått ut med startoppstillingen.

– Bielsa slutter jo aldri å overraske, men man kan jo heller ikke utelukke at han til slutt kommer til å gjøre noe helt annet enn det som ble sagt på pressekonferansen når den endelige lagoppstillingen legges frem, smiler VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen.

les også Moe hyller Wolff Eikrem etter Europa-avansement: – Europeisk toppnivå

– Det luretrikset ville jo i så fall være noe man kan bruke kun én gang.

Selv i norsk fotball er det vanlig å holde på lagoppstillingene så lenge som mulig. I Premier League må du offentliggjøre de 11 utvalgte minst én time før kampstart.

– Om den offentliggjorte oppstillingen er reell, er det uansett ikke all verden av statshemmeligheter man risikerer å gi bort. Det er vel nesten kun i fotball det er hemmelighetskremmeri rundt lagoppstillinger, men likevel er det er sjelden man blir overrasket - informasjon eller indikasjoner om oppstilling og kamptropp er noe man ofte plukker opp på forhånd gjennom forskjellige kilder og kanaler, sier Tor-Kristian Karlsen.

les også Ole Gunnar Solskjær slår tilbake mot Paul Pogbas agent

– Moyes har nok sin plan klar og i den grad Bielsa har klart å påvirke noe her, så handler det kanskje mer om forvirring over opptrinnet enn selve laguttaket. Selv om jeg tviler på om dette grepet får noen praktisk betydning, er det allikevel forfriskende at Bielsa ikke har stoppet med eksentrisitetene sine, sier VG-ekspert Karlsen.

les også Engelske eksperter skeptiske til Solskjær: Mener det kan være begynnelsen på slutten

VG-tips: Leeds-West Ham

* Leeds skal forsøke å komme seg til hektene igjen etter 1-3-bortetapet for Chelsea på lørdag. Det var en kamp der Bamford (a) tidlig sendte Yorkshire-gjestene i føringen. At Koch (f) også tidlig i oppgjøret måtte forlate banen med en skade, var ikke ideelt for laget - og det var noe av grunnen til nederlaget. Tyskeren Koch er ute igjen - sammen med Llorente (f) - og derfor må Leeds foreta noen defensive ommøbleringer. Berardi (f) og Forshaw (mb) er fremdeles skadet.

* West Ham er tre poeng foran vertene i et jevnt midtre tabellsjikt. London-klubben hadde sikret seg tre strake ligatriumfer, og ledet lenge 1-0 hjemme over Man.Utd. sist. Men så raknet det helt for Hammers i kampens 25 siste minutter.

* Vi antar at West Ham er klare for å legge den skuffelsen bak seg, og med Leeds-forfallene i forsvar bør det være mulig å finne åpninger. Men det er det med å stå i mot Leeds utrolige overskudd og energi. Antonio (a) er trolig ikke med.

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 11.12.20 kl. 18:27

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Tottenham Hotspur 11 7 3 1 23 – 9 14 24 2 Liverpool 11 7 3 1 26 – 17 9 24 3 Chelsea 11 6 4 1 25 – 11 14 22 4 Leicester City 11 7 0 4 21 – 15 6 21 5 Southampton 11 6 2 3 21 – 17 4 20 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk