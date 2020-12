Foto: Hallgeir Vågenes

Lars Lagerbäck bekrefter at han fikk sparken

Det var Norges Fotballforbund som tok initiativ til å avslutte kontrakten til Lars Lagerbäck før tiden, opplyser svensken i en pressemelding.

Nå nettopp

– Etter samtale med og ønske fra NFF, Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt, kommer undertegnede til å slutte som landslagstrener, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Grunnen til dette er at vår kontrakt med gjensidig mulighet for oppsigelse strekker seg til og med et eventuelt VM-sluttspill. Nå vil NFF isteden ha en «langsiktig løsning» med tanke på både kommende VM-kvalifisering og påfølgende EM-kvalifisering.

Lagerbäck avslutter sin pressemelding, som også er signert av hans assistent Per Joar Hansen, med følgende kryptiske melding:

«Till sist, kom bara ihåg varför ni vinner fotballkamper.....»

Saken oppdateres!

Publisert: 03.12.20 kl. 10:52