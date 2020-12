Kommentar

Norges største idrettsstjerner: Ingenting er normalt

Av Leif Welhaven

Her er Norges fremste idrettsstjerne i 2020. Juryen var aldri i tvil om at Erling Braut Haaland skulle toppe VGs kåring. Foto: INA FASSBENDER / AFP

2020 er det store annerledesåret. Det viser seg også ved hvordan norske stjerner har slått seg frem i verdensidretter. Derfor er heller ikke VGs årlige 100-liste helt som den pleier å være...

På mange områder er herrefotballen vant til å spille førstefiolin, men storebror har ikke fryktelig stolte tradisjoner i kåringen VG publiserer hver jul.

For to år siden var den høyest rangerte på 24. plass (Rune Almenning Jarstein), og vi måtte helt til plass nummer 45 før vi fant en utespiller (Joshua King).

I fjor så vi tegn til at noe var i emning, da Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland brøt seg inn på «topp 10». Men nå er en fotballspiller helt på topp.

Det var faktisk ingen tvil i juryen om at de fremste i all verdens vinteridrett måtte vike for en 20 år gammel spiss fra Jæren. ERLING BRAUT HAALAND, mine damer og herrer: Ingen over, ingen ved siden.

Han er nå den tredje, etter Ole Gunnar Solskjær og John Carew, herrefotballspilleren som vinner kåringen. Og noe av det mest uvirkelige er at vi trolig bare har sett starten på tidenes norske fotballeventyr.

På den største scenen på kloden er plutselig en av de aller mest attraktive aktørene norsk. Braut Haaland har tatt posisjonen med en selvfølgelighet og en stabilitet det knapt er mulig å beskrive. I Bundesliga har han i snitt en scoring per kamp for Borussia Dortmund, og også i Champions League har nordmannen virkelig markert seg. Med god grunn vant han kåringen som årets unge spiller i verden.

På landslaget har han seks mål på syv kamper, og i seg selv er Haaland en god grunn til optimisme om å nå det første sluttspillet siden året han ble født. Dette forsterkes av en Martin Ødegaard (nummer 11) i Real Madrid og en Jens Petter Hauge (nummer 21) som har tatt nivået i Milan fra start. Dersom Ada Hegerberg ikke hadde vært langtidsskadet, hadde nok for øvrig fotballinnslaget i teten vært enda mer tydelig.

Men i toppen av listen er det flere som har hevdet seg i grener som ikke er tradisjonelt norsk-dominerte.

Viktor Hovland slår seg helt opp til andreplassen, etter at et supert 2019 ble avløst av et enda råere 2020. En PGA-seier tidlig på året ble fulgt opp av en enda mer prestisjefylt triumf i Mexico på tampen. I en gren med enorm konkurranse er nordmannen nå etablert i det øverste sjiktet. Wow!

Godt inne blant de ti beste finner vi nå også en tennisspiller. Casper Ruud er i stadig utvikling, og brøt en barriere da han ble første nordmann til å vinne en ATP-tittel. Pappa er passert, og særlig på grus er Ruud blitt en spiller ingen av de aller største kanonene liker å møte.

Friidrett er en annen gren som er stor internasjonalt - og her er to av navnene på øverste hylle norske. Coronaen ødela mange av mulighetene og Karsten Warholm er litt ned på listen fra i fjor, men sammen med Jakob Ingebrigtsen har Norge stjernenavn å regne med helt der oppe.

Blant grener der Norge har mer for vane å hevde seg, står åpenbart Marte Olsbu Røiseland ut når 2020 skal oppsummeres. Syv VM-medaljer av syv mulige, deriblant fem gull, sikrer skiskytteren en plass på pallen i VGs kåring. Også Therese Johaug, Johannes Thingnes Bø og Jarl Magnus Riiber leverte imponerende, mens bare kruttsterk konkurranse holder Magnus Carlsen så vidt utenfor pallen denne gangen.

Selv om veldig mye vil handle om pandemien når 2020 skal oppsummeres, og det har vært mange diskusjoner om idrettens rolle i en unntakstilstand, har det vært mye å glede seg over i et krevende år. Det bidrar til at en juletradisjon sikkert kommer til å bli videreført også nå, nemlig at juryens vurderinger vil bli kritisert fra alle kanter. Slik har det alltid vært, og slik skal det være. Men trolig er det én vurdering som neppe kommer til å møte særlig motstand denne gangen. Nemlig den om at Erling Braut Haaland er Norges største idrettsstjerne i 2020.

I året ingenting er normalt gir valget seg selv. Gratulerer så mye!