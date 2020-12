Solskjær best av alle mot Guardiola

Ole Gunnar Solskjær (47) har best poengsnitt av alle andre managere og trenere i møte med Pep Guardiola (49).

Statistikken gjelder dem som har møtt Guardiola i fem kamper eller mer.

Der topper Ole Gunnar Solskjær med et snitt på 1,67 poeng pr. kamp, etter lørdagens 0–0-kamp mot Manchester-naboen med Guardiola som manager.

Jürgen Klopp må finne seg i å stille bak Solskjær, på annenplass, med sitt 1,50 i snitt, viser denne statistikken som statistikknettstedet Sofascore har laget for VG:

Klopp har møtt Guardiola i til sammen 20 kamper som sjef for Liverpool og Borussia Dortmund, mens spanjolen har ledet Manchester City og Bayern München.

Solskjær har til nå rukket seks kamper mot Guardiola siden han overtok som sjef i United for temmelig nøyaktig to år siden. Disse kampene har endt med tre seirer, én uavgjort og to tap for Solskjær.

Lørdagens duell endte altså 0–0. Av Guardiolas 252 kamper som City-sjef har bare 23 endt uten at laget hans scorer. Tre av disse 23 har kommet mot Solskjærs United. Solskjærs lag har kneblet Guardiolas i 50 prosent av kampene.

Manchester City ble både i 2017/18 og 2018/19 ligamestere med Guardiola som sjef. Han overtok managerjobben hos de himmelblå sommeren 2016.

PEP-TALK: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola i en passiar etter 0–0-kampen. Foto: Paul Ellis / POOL / AFP POOL

Totalt har Guardiola 660 kamper som trener i Barcelona, Bayern München og Manchester City. Det har blitt 488 seire og 79 tap.

– I min tid som manager er dette vår beste prestasjon mot Manchester City. Ikke det beste resultatet, men den beste prestasjonen, sa Solskjær etter den målløse kampen på Old Trafford lørdag.

– Kampen i dag er den vi har vært mest med. Både når det gjelder ballbesittelse, det å ha kontroll, og vi holdt dem unna boksen vår mer enn i de tidligere kampene.

Pep Guardiola sa at han fryktet United-kontringer.

– Det er et bra poeng. Jeg skulle gjerne ha vunnet, men det er okay. Det er Old Trafford, det er en tøff, tøff motstander, de presser, de er så raskt i angrep - det er Manchester United.

City-sjefen avviste at det hadde vært en dårlig kamp.

– Uten tilskuere kan det kanskje se ut som om det var liten intensitet, men jeg kan love at jeg så spillerne løpe.

Tre managere har bedre statistikk enn Solskjær mot Guardiola, men de har bare hatt tre kamper mot dagens City-sjef: Carlo Ancelotti, Ronald Koeman og Roberto Di Matteo.

I denne statistikken har vi gitt poengfordelingen 3–1–0 også i cupkamper.

Publisert: 13.12.20 kl. 00:34 Oppdatert: 13.12.20 kl. 01:38

