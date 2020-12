Kommentar

Med Hangeland øker sjansen for sluttspill for Norge

Av Knut Espen Svegaarden

FØRSTE KJØP: Ståle Solbakken (til venstre) og Brede Hangeland - gjenforent etter 14 år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brede Hangeland (39) var Ståle Solbakkens første kjøp som FC København-manager, i 2006. Nå blir han den viktigste støttespilleren i Solbakkens første forsøk på å få Norge til et sluttspill.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Helt siden Hangeland ga seg på landslaget, etter 91 kamper, i 2014, har jeg ment at den tidligere landslagskapteinen (42 kamper som kaptein) burde knyttes opp mot landslaget og Norges Fotballforbund.

I stedet ble det TV 2, der den store og meningssterke mannen har fulgt landslaget fra utsiden.

Nå er han, heldigvis, på innsiden.

Ingen har så mye kunnskap om toppfotball og landslagsfotball, som Brede Hangeland. Ikke minst vet han hva som skal til for å «rydde boksen» som forsvarsspiller, noe som har vært et av problemene for både Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck i deres kamper for å nå et sluttspill, som landslagssjefer.

Brede Hangeland kom inn på landslaget i etterdønningene av at Norge hadde vært i tre sluttspill (1994, 1998 og 2000). Han debuterte under Nils Johan Semb i 2002, og har spilt under Åge Hareide (2004–08), Egil Olsen (2009–13) og Per-Mathias Høgmo (2013–17).

Siden har han fulgt landslaget til Lars Lagerbäck tett, som ekspert og sidekommentator for TV 2.

Men nå tok det Ståle Solbakken (52) to sekunder å få Hangeland over på andre siden. Med den posisjonen, standingen, Hangeland har hatt i TV 2, sier det litt om troen hans på at Solbakken kan få til noe, at han valgte å melde overgang til «den andre siden» igjen.

Ståle Solbakken gjorde altså Hangeland til sitt første kjøp, fra Viking, i 2006. I starten var kritikken massiv, der Hangeland ble sett på som «Bambi på isen». Det endret seg raskt til at han ble FCK og Solbakkens viktigste forsvarsspiller, både i Danmark og i Europa. Det tok kort tid før den svære mannen havnet i Fulham og Premier League, og fikk den samme rollen der.

Norges Fotballforbund knytter til seg en mann med 91 A-landskamper og 298 kamper for Fulham/Crystal Palace, blant annet med en finale i Europa League. Bedre erfaring på dette nivået finnes ikke i norsk fotball i dag. I tillegg får de en leder, en tydelig mann som kan forklare spillerne det meste som bør gjøres, både på og utenfor banen.

Hangeland blir spillernes mann.

Jeg lover at han er verd å lytte til. Brede Hangeland er en av få store kapteiner for Norge de siste 30 årene, Rune Bratseth er den andre.

Så jeg applauderer Solbakkens valg her. Det kan fort vise seg å bli det viktigste valget han gjør i sin periode som landslagssjef. Jeg mener dette øker sjansen for et sluttspill. Det handler om detaljer. Norge har vært nær så mange ganger siden EM 2000, at det er de små endringene som kan vippe det Norges vei.

Spesielt forsvarsspillet. Der har Hangeland, med rette, vært kritisk mot landslaget siden han la opp som spiller. Det er her han har sin store styrke. Men også på det menneskelige planet vil Hangeland bli viktig for Solbakken og NFF: Han evner å kommunisere. Det er ikke alle der som er like dyktige på det feltet.

Valget av Kent Bergersen som assistent var noe uventet. Bård Wiggen, Solbakkens mangeårige assistent både i FC København og i FC Köln, var naturlig nok en kandidat. Men Solbakken valgte annerledes. Han valgte en kompis og fotballmann fra oppveksten i Grue. Bergersen var en meget god fotballspiller. Og han har jobbet i norsk fotball siden 2003, som hovedtrener eller assistent, for en rekke klubber.

Jeg tror det viktigste var at Ståle Solbakken fikk inn sine menn, folk han stoler på, folk som går i samme retning som han gjør. På feltet kommer han, uansett, til å være den som styrer.

Solbakken er sjefen.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 10.12.20 kl. 19:07