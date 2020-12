KAPTEIN PÅ COLOR LINE: Vålerengas Jonatan Tollås Nation i duell mot Sigurd Haugen og gamleklubben Aalesund i november. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Vålerenga-sjefen om Tollås-tilbudet: − Må gjøre det som er det beste for klubben

Vålerenga-supporterne håper Jonatan Tollås Nation (30) forblir på Intility Arena, men ifølge klubbens sportssjef Jørgen Ingebrigtsen har kapteinen allerede meldt nei til det nye kontraktstilbudet.

Jonatan Tollås Nation kalte utspillet fra Vålerenga om ett års forlengelse som «skuffende og respektløst» gjennom et VG-intervju. Den beskrivelsen er ikke det eneste tegnet på at Vålerenga må planlegge 2021-sesongen uten midtstopperen med seks sesonger på Oslo Øst.

– Jeg opplever at han har gitt oss et muntlig nei, opplyser sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til VG.

Tollås’ nåværende kontrakt, signert sommeren 2017 i Ronny Deilas første hele sesong som trener, utløper om noen få uker. Fremtiden hans er gjenstand for diskusjon blant klubbens supportere.

– Det er vel ganske grei enighet om at for supporterne er Tollås en verdsatt spiller. Men det blir galt av supporterne å blande seg inn i forhandlinger. Jeg forstår begge her. Vålerenga har arbeidsgivers interesse av å planlegge økonomien, spilleren har interesse om forutsigbarhet. Tollås er godt likt av fansen og viktig for spillergruppen. Jeg håper bare de blir enige, sier Klanens talsmann Erling Rostvåg.

– Om det skjer at han skriver under på den ettårskontrakten nå, og får en rekke ettårskontrakter også senere, bryr ikke jeg meg noe om. Men jeg håper han blir, fortsetter Vålerenga-supporteren.

Trener Dag-Eilev Fagermo påpekte at Jonatan Tollås Nation var den eneste av Vålerenga-spillerne på utgående kontrakt som hadde fått et tilbud foreløpig. Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen utdyper tankegangen rundt å gi kapteinen bare ett år forlengelse:

– Vi synes Tollås har vært god i år, er en topp fyr og en merittert spiller. Men gitt alderen og skadehistorikken – at han så sent som for noen måneder siden hadde vært ute i åtte måneder med skade, blir for usikkert. Det vil være mot strategien vår om å satse på unge og lokale spillere, og den økonomiske situasjonen er usikker med tilskuere og sponsorer fremover, sier Ingebrigtsen til VG.

SIGNERINGSSJEF: Vålerenga-leder Jørgen Ingebrigtsen (til høyre) da Vidar Örn Kjartansson ble presentert som ny spiller. Foto: Ole Berg-Rusten

– Kunne det vært en løsning å tilby ham ett år først med mulighet for ett års forlengelse hvis han innfrir?

– Den type 1+1-avtaler har en vanskelig grenseoppgang. Hva er å innfri? Er det antall spilte kamper, antall kamper på benken, antall treninger? Vi trenger noe som er oversiktlig for oss. Derfor er det konkrete tilbudet på ett år nå, svarer VIF-sjefen.

– Hva sier du til hans uttalelser om at det var skuffende og respektløst?

– At det var skuffende, forstår jeg veldig godt. Han har vært her veldig lenge og gitt klart uttrykk for at han trives. Det med respektløst får stå for hans regning. Som klubb må vi gjøre det som er forsvarlig og til det beste for klubben. Vi må se fremover, sier Jørgen Ingebrigtsen.

Han nevner Brage Skaret (18) og Fredrik Holmé (19) som to midtstoppere på vei opp. Sistnevnte er på utlån til Ull/Kisa, og selv om han er 190 centimeter og ser ut som en tøffing, har han markert seg mest gjennom seks kamper i Obosligaen som en spillende stopper med bra fart.

– Vi har veldig tro på de to. Det vil være helt i tråd med strategien vår. Du må huske at Johan (Lædre Bjørdal) fortsatt er her og har bidratt når det er behov, senest mot Stabæk. Nesten er Ivan (Näsberg) enda mer rutinert. Så vi har god erfaring på stopperplass, sier Jørgen Ingebrigtsen.

PS! Vålerenga møter Rosenborg hjemme på Intility Arena i et Eurosport Norge-sendt nøkkeloppgjør mandag – etter all sannsynlighet med Jonatan Tollås Nation tilbake i midtforsvaret etter at han sto over mot Stabæk sist. Det blir isåfall 30-åringens 23. start av 28 mulige denne sesongen.

