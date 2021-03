POPULÆR: Martin Ødegaard har på kort tid gjort seg bemerket blant sine nye lagkamerater i Arsenal. Her feirer han sin første scoring for klubben mot Olympiakos. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

«Coach Ødegaard» har overbevist lagkameraten: − Utrolig

Mohamed Elneny (28) mener Martin Ødegaard (22) har personligheten som skal til for å være landslagskaptein. Han vet hva han snakker om.

Den egyptiske midtbanespilleren snakker med VG i forkant av torsdagens Europa League-kamp mellom Arsenal og Olympiakos.

Elneny scoret, i likhet med Ødegaard, på et vakkert langskudd i den første kampen mot grekerne, som London-klubben vant 3–1.

28-åringen har også båret kapteinsbindet i enkelte tilfeller både for Arsenal og det egyptiske landslaget.

Nå snakker han varmt om utnevnelsen av Ødegaard som norsk landslagskaptein:

– Martin har vært veldig bra siden han kom hit. Vi ser ham som menneske, han er veldig god og positiv. Jeg er stolt av ham, for at han har blitt kaptein for landet sitt. Det er noe veldig fint. Jeg vet det, for jeg har vært kaptein for Egypt selv, og det er den beste følelsen. Det føles så bra å være kaptein for landet ditt. Det er veldig bra for ham. Han fortjener det. Han har tilført oss mange kvaliteter. Jeg unner ham å fortsette slik og forbedre seg for hver kamp som går.

Elneny har blitt kjent med en annen versjon av Ødegaard enn den man oppfatter ved første øyekast.

– Han er veldig ydmyk, men ikke bare det. Du ser ham hele tiden coache spillere, også utenfor garderoben. Han snakker hele tiden om kampene, han snakker om hva vi skal gjøre i neste kamp og sånne ting. Han har personligheten til å være kaptein, bedømmer egypteren.

– Ser du på Ødegaard som en spiller som kan bli i Arsenal også etter at utlånet utløper til sommeren?

– Vi håper det, vi håper det, vi håper det. Han har kvalitet og er en veldig god spiller. Han scoret to mål nylig og har så mye kvalitet. Han skjønte umiddelbart alt om strukturen og måten vi spiller på. Han har vært utrolig, sier Elneny til VG.

