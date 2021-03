Solbakken om Tyskland: − En av de store som kom etter

MARBELLA/OSLO (VG) Ståle Solbakken vil ikke ta all æren for at Tyskland fulgte Norges markering, og mener det er grasrota som må hylles.

I forkant av kampen mot Island torsdag kveld, fulgte fotballgiganten Tyskland opp Norges markering med T-skjorter hvor de hadde hver sin bokstav i ordet: «Humanrights».

– Jeg synes det var fint. Det var virkelig en av de store som kom etter, og jeg vet ikke hvor mange som ser Tyskland spille sin første VM-kvalikkamp, men det er sikkert 12 millioner. Det gir jo en god effekt, sier Ståle Solbakken.

Snøballen har begynt å rulle etter at flere norske supportere tok til orde for boikott. Solbakken mener de fortjener hyllesten.

– Vi har jo satt i gang noe, men det ville være feil av meg å ta noe som helst ære. Vi må først og fremt hylle den norske grasrota og de supporterne som har satt dette i gang. Vi er uenige om virkemidlene, men vi er enige om alt det andre. Det er de som har fått snøballen til å rulle, sier Solbakken.

Landslagssjefen sier at han ikke har vært i kontakt med noen rundt det tyske landslaget for å diskutere saken.

Markeringen hos Tyskland fikk en god reaksjon i den norske spillergruppa.

– Jeg synes det var en veldig klar og tydelig beskjed vi hadde på onsdag. Det er godt å se at Tyskland følger etter, sier midtstopper Kristoffer Ajer.

– Tyskland er en stor nasjon som velger å ha det samme som vi hadde på skjorta, så det var en veldig positiv reaksjon i spillergruppa, forteller Ajer.

KOPI: Tysklands landslag gjorde torsdag som Norge dagen før. Foto: TOBIAS SCHWARZ / POOL

De siste ukene har en rekke stemmer og klubber i norsk fotball ytret ønske om å boikotte Qatar-VM i 2022.

Landslagssjef Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard har uttalt at de ikke ønsker boikott, men heller å påvirke forholdene i Qatar positivt med andre virkemidler.

– Ståle har vært klar og tydelig. Vi har hatt møter hvor hele spillergruppen har fått sagt hva de mener. Jeg føler det er ganske stor enighet i hele troppen om hva som er riktig å gjøre, sier Ajer.

Før VM-kvalikkampen mot Gibraltar (3–0-seier) varmet spillerne og støtteapparatet opp med en T-skjorte med skriften: «Respect – On and off the pitch». Rett før kampstart, under nasjonalsangene, hadde spillerne skiftet T-skjorte hvor det sto: «Human Rights - On and off the pitch».

MARKERING: Det norske landslaget hadde på T-skjorter med skriften «Human Rights - On and off the pitch» rett før kampstart mot Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Dagen etter fulgte Tyskland opp.

– Vi ønsket å vise samfunnet at vi ikke ignorerer det. Bokstavene skrev vi på selv. Jeg tror at man må bruke slike øyeblikk. Vi har en enorm rekkevidde, sa Bayern München- og Tyskland-profil Leon Goretzka til RTL etter 3–0-seier mot Island.

Solbakken og Norge har antydet at det vil komme flere markeringer.

– Det må vi se på. Vi har en plan, sier Solbakken, uten å gå nærmere inn på hva som kan skje lørdag mot Tyrkia.

Årsaken til debatten er Qatars brudd på menneskerettigheter og behandlingen av fremmedarbeidere. I vinter meldte The Guardian at 6500 arbeidere har dødd siden landet har ble tildelt VM.

Norges Fotballforbund (NFF) har planlagt ekstraordinært ting 20. juni for å behandle boikott-spørsmålet.