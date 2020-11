I FORM: Camilo Villegas har ikke vunnet på PGA-touren siden 2014. Inspirert av datteren, ligger an godt an før det skal avgjøres i helgen. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Golfstjernen mistet datteren – kan vinne helgens turnering

Bare noen måneder etter datterens dødsfall herjer Camilo Villegas (38) på PGA-touren. Han har Mia (død 22. md.) med seg i tankene på golfbanen.

Nå nettopp

2020 har vært et «annus horribilis» for mange, og for golfstjernen Camilo Villegas har de siste månedene vært ekstra tunge.

Colombianeren har imponert stort under PGA-turneringen på Sea Island-banen i Georgia i USA denne uken, og med seg i tankene har noen helt spesielle.

I sommer opplevde Villegas og konen alle foreldres mareritt. Golferen hadde mistet hele 2019-sesongen og kjempet for å bli kvitt en skulderskade da vondt ble til verre. Deres eneste datter, Mia, bare 22 måneder gammel, hadde utviklet svulster i både hjernen og ryggraden.

I juli døde den snart to år gamle jenta mens hun gjennomgikk cellegiftbehandling.

– Det var inspirerende å se den lille jenta mi kjempe. Jeg visste at dette ville bli tøft, sa Villegas i sitt første TV-intervju tidligere denne sesongen, før han må ta en liten pause for å tørke tårene.

Bare én måned etter dødsfallet var han tilbake på golfbanen, og i helgen er han i aksjon igjen.

Villegas hadde broren, Manny, som også er caddien hans, ved sin side mens han varmet opp på banen i Georgia torsdag. Der fikk han også et øyeblikk for seg selv, hvor han tenkte på datteren mens han studerte regnbuen.

– Hun elsker farger og regnbuen. Det var en fin måte starte dagen på, forteller golferen til People.

Villegas ønsker å se fremover, men tar med seg minnene av datteren.

– Jeg kan ikke forandre fortiden, og siden jeg ikke kan det, velger jeg å fokusere på nåtiden, fortalte Villegas til AP om øyeblikket under oppvarmingen.

– Det handler ikke om å glemme, for man glemmer aldri datteren sin. Det handler om å være i øyeblikket, det som skjer her og nå. Det skjer ikke sammen med henne, men samtidig er hun her, sa 38-åringen etter en strålende dag på banen.

les også Hovlands drømmeår: Sammenlignes med verdenseneren

For det er en inspirert golfer som har møtt opp til dyst under PGA-turneringen. Fredag fortsatte han storspillet, og ligger på 2.-plass bare to slag bak ledende Robert Streb.

På fredagens runde ble det seks birdies, og på dagens siste hull pyntet han på med en praktfull eagle. Resten av hullene på den 18 hull lange banen har blitt gått på par.

– Jeg elsker å spille golf, og sporten har vært svært bra for meg. Jeg har blitt hindret av en skulderskade i et par år, men nå er jeg klar. Ting går riktig vei, og hvis jeg fortsetter som i dag burde alt gå fint, mener Villegas.

Villegas har vunnet fire ganger på PGA-touren gjennom karrieren, forrige gang i 2014. Helgens turnering avsluttes søndag.

PS! Kristoffer Ventura står på deltagerlisten i samme turnering, men endte tre slag over par og klarte ikke cutten i Georgia.

Publisert: 20.11.20 kl. 23:49

Les også

Mer om Golf